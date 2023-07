LORETO APRUTINO – Sulla strada statale 81 “Piceno Aprutina” il traffico è provvisoriamente bloccato in prossimità del km 113,800, a Loreto Aprutino (PE), per la presenza di un trattore ribaltato. Il conducente è rimasto ferito. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

