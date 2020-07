Lisciani Calcio a 5, ecco lo staff tecnico della stagione 2020/2021

TERAMO – Asd Lisciani Teramo Calcio a 5 comunica la composizione dello staff tecnico della stagione 2020/2021. Alla guida dei biancorossi, come già noto, ci sarà mister Alfredo Valente, cui rinnoviamo il bentornato nella nostra famiglia. Per costruire un futuro solido bisogna sempre partire dalle più che consolidate certezze. Seguendo questa idea, la società affida gli incarichi di vice allenatore e di preparatore dei portieri rispettivamente ad Armando Di Giandomenico ed Andrea Cipollini, due colonne portanti della nostra realtà. Ad entrambi, il più grande in bocca al lupo per la nuova stagione e per i rispettivi incarichi.

Queste le prime parole del nuovo allenatore: “Per me è motivo di orgoglio tornare nella mia città dopo 3 anni, in cui ho vissuto esperienze proficue a Martinsicuro, Ascoli e Montesilvano. Allenare Lisciani è importantissimo, perché condivido a pieno il progetto che mi è stato presentato dalla società e dal patron Davide Lisciani. Sarà un anno di transizione, in cui lavoreremo duramente procedendo comunque step by step. Faremo crescere dei giovani di Teramo che ripescheremo dalle nostre precedenti rose. Sfoltiremo e ringiovaniremo l’organico, essendo anche Direttore Tecnico sto cercando di avere un rapporto con le squadre più importanti per portare dalla nostra ragazzi che possano imporsi anche in C1. Lavoriamo per programmare alla lunga un discorso di Settore Giovanile. Sono felice, e si è creata subito una perfetta intesa tra noi, di avere uno staff così competente. Andrea Cipollini ed Armando Di Giandomenico entrano in una componente fondamentale, vale a dire lo staff. Questo per me deve essere sempre ricco di persone che possano remare nella stessa direzione. Loro due giocavano fino a qualche mese fa, ora andremo avanti insieme fuori dal campo in una avventura che sicuramente ci regalerà molte soddisfazioni”.