La mostra si terrà da lunedì 3 aprile a sabato 15 aprile 2023 presso lo Spazio MAW di Sulmona nell’ambito delle attività di sensibilizzazione e informazione promosse dal Progetto SAI “Maiella Accoglie”

SULMONA – Lunedì 3 aprile 2023 è stata inaugurata a Sulmona la mostra “Limes. Storie di migrazioni” del fotografo di fama internazionale Francesco Pistilli. La mostra è ospitata presso lo Spazio MAW – Laboratorio d’arte di via Morrone n. 71 a Sulmona (AQ) e sarà visitabile fino a sabato 15 aprile nei seguenti orari: mattina ore 10:00 – 12:30 e pomeriggio ore 17:00 – 19:30. La stessa sarà chiusa nelle giornate di domenica 9 aprile e lunedì 10 aprile (Pasqua e Lunedì dell’Angelo).

La mostra è organizzata nell’ambito delle attività di sensibilizzazione e informazione promosse dal Progetto SAI “Maiella Accoglie” dei Comuni di Campo di Giove e Cansano e dalla Horizon Service Società Cooperativa Sociale di Sulmona, con la collaborazione e il supporto del MAW – Laboratorio d’Arte di Sulmona, galleria dedicata alla promozione delle arti e degli artisti visivi contemporanei.

Nel percorso espositivo è possibile visionare venti fotografie di grande impatto e “potenza” che il fotografo di fama internazionale e sulmonese di origine, Francesco Pistilli, ha avuto l’occasione di scattare in differenti confini migratori del mondo, dai Balcani al Venezuela, dalla Polonia all’Ucraina e raccontano il dramma delle famiglie che fuggono dalle proprie case a causa di guerre, fame e povertà alla ricerca di una vita migliore; confini dove spesso vivono settimane in attesa di poter “passare” la frontiera o vedersi respingere, anche con l’utilizzo della violenza.

La mostra intende trasmettere la necessità di costruire un mondo più aperto ai bisogni delle persone più fragili e alla costruzione di una nuova società in cui, progetti di accoglienza come il SAI, possono rappresentare uno strumento utile per favorire l’integrazione delle persone straniere e abbattere odio, razzismo e tutti gli stereotipi legati al fenomeno migratorio.

Nell’ambito delle attività collaterali alla mostra giovedì 6 aprile 2023 alle ore 17:00 presso il Foyer del Teatro Comunale “Maria Caniglia” di Sulmona si terrà un incontro pubblico con il fotografo Francesco Pistilli che racconterà la propria esperienza e descriverà alcune foto esposte nella mostra. L’iniziativa, dal titolo “Fotografia, media e stereotipi: raccontare la migrazione”, sarà occasione anche per smontare alcuni stereotipi attorno alla comunicazione che riguarda i migranti e il sistema di accoglienza italiano. Al termine ci sarà un aperitivo di networking offerto dalla Sezione Soci Coop Centro Italia di Sulmona.

Tutta la cittadinanza è inviata a visitare la mostra e a intervenire all’incontro pubblico previsto per giovedì 6 aprile. L’autore sarà presente in alcune giornate della prima settimana di esposizione per incontrare i visitatori e accompagnarli nella narrazione delle foto esposte.

Alcune info sull’autore: Francesco Pistilli è un fotografo documentarista e docente di fotografia nelle Accademie. Nel 2018 ha ricevuto il 3° premio del prestigioso concorso internazionale World Press Photo (sezione General News Stories) per la serie “Lives in Limbo” sugli accampamenti di fortuna che i migranti avevano allestito in quell’anno nei pressi della stazione ferroviaria di Belgrado. I suoi lavori sono stati pubblicati su testate di fama internazionale tra cui TIME, National Geographic, Nature, Liberation, BBC, Le Monde, L’Espresso, Internazionale, Politico, Die Zeit, Wired, Elle, D Repubblica, Vanity Fair, Financial Times, Süddeutsche Zeitung, Republik.ch, The Independent UK.

Lavora frequentemente per ONG e Fondazioni quali Emergency, IRC International Rescue Committee, Open Society Foundations, AVSI Foundation, Care Intl., Emergenza Sorrisi, Consulcesi, MEDU, Greenpeace in molti Paesi del mondo, dall’Africa all’America Latina, dal Medioriente all’Europa.