PESCARA – Il giorno lunedì 27 marzo 2023, dalle ore 10:30 alle ore 12:30, si terrà presso l’Aula Magna dell’ITCG “Aterno Manthonè” di Pescara il Convegno “L’Hochey va a scuola”. L’evento è finalizzato a sottolineare l’importanza dell’Hockey a Scuola come momento di inclusione e strumento capace di migliorare la scolarizzazione, la crescita motoria e relazionale degli studenti. Il Convegno sarà un momento di condivisione delle esperienze già maturate in base alla collaborazione tra il Centro Tecnico Federale Para-Hockey e l’ITCG Aterno Manthonè e sarà un trampolino per le future attività già in programmazione per il prossimo anno scolastico

“L’Hochey va a scuola”, convegno all’Aterno Manthonè di Pescara ultima modifica: da