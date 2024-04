Levante “Live nei Teatri” a Pescara: scaletta e fotogallery

Successo per la tappa abruzzese del Live nei Teatri: “Ho trovato una gentilezza a Pescara che non è facile trovare, grazie per questa cordialità”

PESCARA – Domenica 14 aprile si è svolta al Teatro Massimo di Pescara la tappa abruzzese di Levante in “Live nei Teatri”. La cantante siciliana è stata accolta con un grande entusiasmo in sala da un pubblico soprattutto giovanile. Sta portando in giro per i maggiori teatri nazionali i suoi brani accompagnata dalla band di sempre. Il concerto si è aperto poco prima delle 21.30 sulle note di “Leggera”, brano appartenente all’ultimo album “Opera futura”. Diversi i pezzi proposti da quest’ultimo album da “Capitale, mio Capitale” a “Alma futura” passando per “Fa male qui” e “Mi manchi”, ultimo previsto dalla scaletta.

Con grande energia ha trasportato l’attento e caloroso pubblico in un viaggio nei sui cinque album ricordando anche le hit tratte dal suo primo lavoro discografico “Manuale distruzione” come “Non stai bene”, “Memo” e “Alfonso”.

“Non stai bene è una canzone di perdizione che sto portando in giro con brani che non portavo da tempo. Stiamo facendo prendere un pò di respiro a questo primo album. Ho deciso che a breve ne uscirà una versione plurale dove collaboreranno diversi artisti”.

Non potevano mancare brani come “Vertigine”, colonna sonora della serie televisiva Baby su Netflix così come quelli portati a Sanremo “Tikibombom” nell’edizione 2020 e “Vivo” in quella 2023. Tra i momenti più apprezzati quello in cui ha interpretato “Pezzo di me” (realizzato in collaborazione con Max Gazzè) e “Lo stretto necessario” con una dedica a tutti i presenti e al mare. Scritto in collaborazione con Colapesce e Dimartino è un tributo alla Sicilia, loro terra d’origine e dove ha preso parte al progetto anche Carmen Consoli che incise la seconda strofa.

Ma l’affetto mostrato ai suoi fans e alla città di Pescara è andato oltre: “Ci mancherà molto Pescara che ci ha accolto con affetto. Ho trovato una gentilezza qui che secondo me non è così scontato trovare, grazie per questa dolcezza, cordialità, simpatia. Ho girato per le strade della città e sono stata molto rispettata anche nella mia privacy è stato bellissimo. Nei sorrisi, le foto che ho fatto, gli abbracci, i saluti con una cordialità che non è facile trovare”.

Foto a cura di Roberto di Blasio

Scaletta del concerto di Levante del 14 aprile 2024

Leggera Capirale, mio Capitale Rancore Io ero io Alma futura Se non ti vedo non esisti Abbi cura di te Lo stretto necessario Di tua bontà Fa male qui Non stai bene Memo Metro Antonio Pezzo di me Iride Mater Gesù Cristo sono io Invincibile Andrà tutto bene Non me ne frega niente Vertigine Alfonso Tikibombom Vivo Mi Manchi