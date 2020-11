“Leggiamo una storia” e altri corsi online dei Merli Bianchi al via

Da venerdì 20, sui canali web e social ripartono i laboratori online della Compagnia teatrale abruzzese. Iscrizioni aperte per laboratori di gruppo e individuali

GIULIANOVA – Riprendono le nuove attività online per ragazzi e adulti della Compagnia dei Merli Bianchi. In attesa di poter tornare a condividere “dal vivo” luoghi ed emozioni della cultura in Abruzzo, dal 20 novembre i laboratori della compagnia teatrale abruzzese saranno disponibili sui canali web attivati già dallo scorso mese di aprile con contenuti, letture e video dedicati al teatro e alla lettura creativa.

Da venerdì 20 sarà possibile seguire il corso “Questione di….dizione” rivolto sia a principianti sia ad esperti. Le lezioni saranno tenute dalla docente Margherita Di Marco e si articoleranno in incontri settimanali, ogni venerdì dalle ore 19.30 alle ore 20.30, dedicati allo studio della fonetica, l’approfondimento della pronuncia e le tecniche per migliorare l’espressività verbale.

Lunedì 23 novembre inizierà invece il ciclo “Leggiamo una storia” dai 16 anni in su, per genitori e docenti. L’obiettivo sarà quello di sperimentare nuovi strumenti di “gioco” e animazione, per facilitare e stimolare l’ascolto della lettura ad alta voce. Gli incontri via web si ripeteranno una volta a settimana, sempre il lunedì dalle 19.30 alle 20.30

Infine le lezioni di “Integral Yoga” tenute dall’insegnateAlessandra Zancocchia. Il corso, che prevede un incontro settimanale da concordare con l’insegnante. L’Integral Yoga è una pratica psico-fisica incentrata sull’autoascolto e la concentrazione, che grazie alle tecniche di respirazione aiuta ad allentare tensioni a livello fisico, mentale ed emotivo sviluppando una relazione armonica tra corpo, mente ed emozioni. Le lezioni attraverseranno dunque varie fasi: dalle àsana (posture) al movimento, fino alla respirazione, la concentrazione e il rilassamento rigenerante.

Per informazioni sui corsi, le modalità di partecipazione e i costi, è possibile contattare la Compagnia dei Merli Bianchi (Teatro e Dizione: 340.6072621 – Yoga: 340.2690957; email: info@compagniadeimerlibianchi.it;

Sito Internet www.compagniadeimerlibianchi.it, fb compagnia dei merli bianchi)

Tutti i corsi inizieranno in modalità on line.

Nel corso dell’anno – se le condizioni di sicurezza e la normativa lo consentiranno – potranno tornare a svolgersi in presenza nelle sedi della Compagnia.