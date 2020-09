“Legalità a Lanciano”, raccolta firme in piazza per chiedere sicurezza

LANCIANO – Domani mattina, domenica 27 settembre dalle ore 10 in poi il gruppo Lega Lanciano allestirà in piazza Giovanni Paolo II (quartiere Santa Rita) a Lanciano un gazebo per la raccolta firme al fine di chiedere sicurezza e legalità, combattere il degrado della zona e richiedere un presidio permanente delle forze dell’ordine nel quartiere.

Saranno presenti i rappresentanti locali del partito, l’assessore regionale Nicola Campitelli e altri rappresentanti regionali. L’iniziativa rientra nell’ambito degli incontri con i cittadini programmati da Lega Lanciano con il progetto “IncontriAmo Lanciano”.