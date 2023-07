Le Vibrazioni festeggiano il loro millesimo concerto a Montesilvano [FOTO]

La band ha brindato con i fans l’evento aprendo una bottiglia di spumante. Assessore Comardi: “Presenti 3.500 al Teatro del Mare per ascoltare la band”

MONTESILVANO – Straordinario successo ieri sera della band Le Vibrazioni che si è esibita al Teatro del Mare di Montesilvano. Nelle quasi due ore di concerto sono state registrate 3.500 presenze. Un evento che rientra nel cartellone estivo delle manifestazioni, organizzato dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Ottavio De Martinis. Grande emozione, poi, nel risentire storici brani come “Dedicato a te”, “In una notte d’estate” e “Vieni da me”, queste canzoni e molte altre hanno fatto battere il cuore del numerosissimo pubblico. Ieri sera Le Vibrazioni hanno festeggiato proprio a Montesilvano il millesimo concerto, stappando sul palco del Teatro del Mare una grossa bottiglia di spumante. Il gruppo pop rock italiano con le proprie sonorità ha saputo conquistare spettatori di tutte le età e ieri il concerto ha visto partecipare un pubblico intergenerazionale entusiasta, che ha cantato e ballato seguendo il ritmo del cantante e chitarrista Francesco Sarcina, frontman della band. Un successo apprezzato dai residenti e dai tanti fan del gruppo arrivati dalle città limitrofe e anche da fuori regione.

“Il nostro cartellone degli eventi sta vivendo una stagione straordinaria dal punto di vista musicale – spiega l’assessore al Turismo e Manifestazioni, Deborah Comardi – , con i grandi concerti e con un’offerta artistico musicale di qualità di richiamo da tutto l’Abruzzo e non solo. Un ringraziamento al sindaco De Martinis, a tutta la giunta e al consiglio comunale e, inoltre, a coloro che hanno lavorato dietro le quinte per la riuscita della serata, dal service audio luci agli addetti alla sicurezza fino alla croce rossa e alle associazioni che hanno garantito l’ordine. Questo è solo uno dei tanti appuntamenti che animerà la nostra estate montesilvanese, già da sabato 29 luglio arriverà il cantautore Aiello, il 30 luglio toccherà al vincitore di Italia’s Got Talents Antonio Sorgentone, il 4 agosto a Ivana Spagna nell’area ex Jova Beach, l’11 agosto c’è grande attesa per i Tiromancino, il 13 agosto arriveranno Nesli e Crytical, il 14 agosto ci sarà Tormento dei Sottotono. A Ferragosto il Teatro del Mare ospiterà Alex Britti, mentre in spiaggia, nell’area dell’ex Jova, ci sarà Samuel dei Subsonica. Si prosegue il 18 agosto con Anna Tatangelo e il 20 agosto con Alan Sorrenti a Montesilvano Colle”.