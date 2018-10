Le Donne del Vino alla V edizione del Master in Wine Export Management

PESCARA – V edizione del Master in Wine Export Management e per la terza volta consecutiva viene rinnovata la partnership con la delegazione abruzzese de Le Donne del Vino. Sale in cattedra il prossimo 14 ottobre la delegata regionale dell’associazione Jenny Viant Gómez. Giornalista enogastronomica freelance, sommelier e comunicatrice del vino. Il suo compito sarà quello di relazionare sulle dinamiche dei consumi di vino al femminile e sui nuovi orizzonti della comunicazione del vino, sempre più tendente all’aspetto esperienziale.

Il master rivolto a formare la figura del Wine Export Manager è curato dalla sede abruzzese di Talentform, ente nazionale di formazione certificato e diretto in Abruzzo da Diego Di Girolamo. Durante i rigorosi colloqui di selezione è stato scelto un ristretto gruppo destinato a ricoprire il ricercato ruolo che prevede la conoscenza specifica dei vari mercati. Le lezioni si svolgono nei weekend per consentire l’affluenza anche da fuori regione.

La delegata per l’Abruzzo, (l’associazione è presieduta a livello nazionale da Donatella Cinelli Colombini), porterà a conoscenza degli allievi l’orientamento dei consumi del target femminile. Saranno oggetto di dibattito il sondaggio dell’Osservatorio “Donne e Vino” della Luiss, confluito nello studio mondiale di Wine Business International, e gli aspetti sulla consapevolezza nell’atto di acquisto. Inoltre saranno illustrate le statistiche relative ai principali concorsi internazionali al femminile.

Recenti studi mostrano che per le donne è importante capire il luogo di origine dei vari vini. Le donne scelgono in base al territorio, alla storia dell’azienda produttrice o del singolo produttore. Il passaparola risulta il canale informativo che privilegiano le enoappassionate, anche i blog e i siti web specializzati. Le donne ritengono meno credibili i giudizi delle guide di settore. In ogni canale le donne vorrebbero più storie dei produttori è più narrazione in generale.

La delegazione è composta da:

Jenny Viant Gomez delegata regionale, giornalista. Le produttrici Katia Masci-Valle Martello, Stefania Bosco-Bosco Nestore, Valentina Di Camillo-Tenuta I Fauri, Marina Cvetic-Masciarelli, Martina Danelli Mastrangelo-Vini Mastrangelo, Aurelia Elisa Mucci-Cantine Mucci, Emilia Monti-Vini Monti, Marina Orlandi Contucci Ponno-Orlandi Contucci Ponno, Ersilia Di Biase-Cantina Di Biase, Stefania Pepe-Az.Agricola Stefania Pepe, Isabella Iezzi-Rabottini e Caterina Cornacchia-Barone Cornacchia. Le esponenti di azienda Simona D’Alicarnaso-Citra e Ilaria D’Eusanio-Chiusa Grande. Le ristoratrici Laura del Vinaccio, Borgo Spoltino, e Vilma e Nadia Moscardi-Ristorante Elodia. Le giornaliste Jenny Viant Gomez, Eleonora Lopes, Marcella Pace e Lisa De Leonardis. Le sommelier Graziella di Berardino, Lucia Cruccolini, Valentina Bianconi, Angela Balducci e Serena Trolla; l’export manager Monica Sarrecchia e l’avvocato Arianna Di Pietro, Ass. Giuristi della Vite e del Vino.