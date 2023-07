L’AQUILA – L’Oscar Green “custodi d’Italia” 2023 di Coldiretti, la cui cerimonia di assegnazione per i produttori dell’Abruzzo si è svolta questa sera a Pineto, è stato conferito all’azienda di Daniele D’Angelo “Parkkeller e Sara Lalli, dell’Aquila, premiata nella categoria dei prodotti antichi per la birra alla segale “Wolfsbrauerei”. Riconoscimenti all’azienda aquilana anche per la filiera corta, il ritorno sociale sulle aree interne e sull’indotto, la coesione sociale legata all’impresa agricola, l’ottimizzazione delle risorse aziendale e l’utilizzo dei sottoprodotti della lavorazione.

L’azienda Parkkeller e Lalli dell’Aquila premiata all’Oscar Green 2023 ultima modifica: da