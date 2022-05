Lavori di manutenzione del viadotto “Pescara” sulla SS 714

PESCARA – A partire dalla giornata di domani, 24 maggio, saranno avviati da parte di Anas i lavori di manutenzione del viadotto “Pescara” situato lungo la SS 714 “Tangenziale di Pescara” al km 7,100. I lavori riguarderanno la manutenzione del sistema di raccolta e convogliamento delle acque della piattaforma stradale. Al fine di poter eseguire le lavorazioni in sicurezza sia per l’utenza in transito lungo la tangenziale che per le maestranze coinvolte, verrà istituito un restringimento di carreggiata, in entrambe le direzioni, tra i km 7,100 e 7,800.

Il completamento dei lavori è previsto entro il prossimo 10 giugno.

