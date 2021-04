De Luca: “L’auspicio è che, una volta arginata l’emergenza sanitaria, con le attività che torneranno a lavorare a regime anche il miglioramento del transito sulla strada possa favorire la ripresa tanto attesa”

MANOPPELLO – Migliorare la sicurezza della circolazione per gli utenti della strada e favorire la viabilità per le attività e i cittadini della zona. Sono in corso i lavori di allargamento di via Pantanelli a Manoppello che prevedono un allargamento della sede stradale da 3 e fino a 5 metri del manto stradale.

“Il tratto di via Pantanelli interessato dall’intervento – spiega il sindaco Giorgio De Luca – è particolarmente trafficato anche per la presenza di un’attività di ristorazione e di una palestra molto frequentata. Da tempo esercenti e cittadini chiedevano questi lavori che garantiranno un traffico più sicuro e scorrevole. L’auspicio è che, una volta arginata l’emergenza sanitaria, con le attività che torneranno a lavorare a regime anche il miglioramento del transito sulla strada possa favorire la ripresa tanto attesa”.

Sempre nella zona sono in fase di ultimazione interventi di realizzazione dell’impianto fognario e canalizzazione delle acque bianche. Una volta terminato l’allargamento della sede stradale si procederà ad asfaltare l’arteria oggetto dei lavori. Costo dell’intervento circa 48 mila euro.