L’Atelier Isabella Caposano partecipa ad Altaroma 2020

L’azienda pescarese del settore della moda sarà il 26 Gennaio 2020 per presentare abiti da sposa e haute couture all’insegna della maestria artigiana italiana

PESCARA – Isabella Caposano sfila ad Altaroma in occasione della quinta edizione del format televisivo di moda The Look of The Year, programma televisivo prodotto da All Different sotto la direzione artistica di Antonella Ferrari. L’evento sarà ripreso e trasmesso dalle telecamere di FASHION TV e avrà luogo nella prestigiosa struttura Guido Reni District, nel cuore della città di Roma. Le sue sale si tingeranno di romanticismo e poesia con le creazioni Sposa ed Haute Couture che l’Atelier abruzzese presenterà.

Il brand, fondato dall’omonima imprenditrice, propone abiti unici e irripetibili in linea con l’idea di raffinatezza ed eleganza grazie all’impiego di tessuti pregiati tutti Made in Italy valorizzati da pizzi, ricami ed elementi preziosi rimescolati nelle loro forme e fantasie da sapienti mani artigiane in grado di dar vita a degli abiti esclusivi nel loro genere.

Ogni creazione poggia sul concetto cardine della personalizzazione nella quale linee originali di vestibilità e ricercatezza esprimono uno stile sartoriale autentico conferendo un valore esclusivo ad ogni singolo capo firmato Isabella Caposano.

Questo genere di abiti rappresenta l’emblema della finezza e della preziosità ispirandosi ad un modello di donna sofisticata e ricercata nel connubio tra estro e raffinatezza e nel rispetto di quel filo d’oro tra la perfetta sinergia di creatività e la sapienza sartoriale italiana.

Isabella Caposano ha lavorato alla ricerca di prodotti artigianali in grado di contraddistinguere la cultura e la tradizione delle Genti D’Abruzzo, come i merletti realizzati al tombolo e al chiacchierino che le sue collaboratrici realizzano a mano e applicano su abiti che incarnano perfettamente la nobile arte dello spirito dello stile ricercato e sofisticato, mantenendo un senso di romanticismo atemporale.

Lace, a new fashion key. Questo, il filo conduttore delle nuove creazioni che verranno proposte nelle quali il profumo dell’artigianalità sposa l’eleganza del lusso e della bellezza.

“Ogni donna merita di indossare un sogno”. I miei abiti raccontano la storia della donna che lo ha scelto e della passione, l’amore e la cura nel realizzarlo, ma soprattutto c’è il frutto di un sogno che dura da sempre e che trova la sua dolce realtà nel momento irripetibile della sua creazione” afferma Isabella Caposano.

L’Atelier è presente a Pescara, Milano e Roma dove riceve per appuntamento.