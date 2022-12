L’Aquila, furti di olio alimentare esausto: l’appello di ASM Spa

L’AQUILA – La citta dell’Aquila e tutti i comuni che fanno parte della compagine sociale di ASM Spa L’Aquila hanno attivo il servizio di raccolta degli Olii esausti e dal quale si hanno ottimi risultati, ogni anno si raccolgono circa 35 tonnellate di olio esausto. Materiali che, ASM Spa L’Aquila che opera garantendo la tracciabilità di tutta la filiera, avvia al riciclo per la produzione di biodiesel, lubrificanti, saponi e altro ancora nel vero spirito dell’economia circolare. I cittadini smaltiscono in casa l’olio esausto attraverso taniche da 5 litri fornite da ASM Spa L’Aquila e lo versano nelle cisterne posizionate nei parcheggi dei supermercati o per strada.

Ma sempre più spesso il buon lavoro svolto dagli utenti viene vanificato da continui furti di Olio Esausto alimentare in particolare nei periodi delle feste, come quelli che si avvicinano Natale, Capodanno o Pasqua, dalla raccolta viene sottratto il 20% dell’olio smaltito dai cittadini.

Chiediamo l’aiuto degli aquilani e di tutti gli utenti: “segnalate qualunque tipo di irregolarità, se notate persone con fare sospetto e taniche improvvisate intorno ai contenitori stradali dell’Olio Esausto, o la presenza di eventuali mezzi anonimi o sospetti avvistati nei pressi. Per il bene comune e per il rispetto della legalità, oltre che per la tutela dell’ambiente, è importante che l’olio sia gestito solo da aziende autorizzate che rispettano tutte le normative”.

Non è stato possibile risalire ai colpevoli che, armati di tanica, bucano i contenitori e prelevano l’olio esausto che verrebbe poi rivenduto non solo per la produzione di carburanti, ma anche per l’inserimento in mangimi o nell’olio da cucina in vendita. Stando ai dati nazionali, il mercato clandestino dell’olio esausto è sempre più fiorente e furti di questo genere possono diventare molto pericolosi, rischiando di mettere in difficoltà la sostenibilità del servizio e la legalità di un intero settore.

Per qualunque segnalazione si può contattare l’Asm Spa al numero 800208820.

Ricordiamo inoltre che è molto importante smaltire correttamente l’olio esausto che può essere recuperato in svariati modi. Non va smaltito nei lavandini o nel wc. La stima che in Italia vengano prodotte dalla ristorazione, dall’industria e dalle famiglie 230 mila tonnellate di olio esausto ogni anno. Materiali che per la maggior parte finiscono nei corsi d’acqua e nel mare.