L’Aquila Elezioni politiche 4 marzo 2018: i servizi nelle delegazioni

L’AQUILA – Per iniziativa del sindaco Pierluigi Biondi, anche le delegazioni comunali saranno aperte al pubblico per particolari servizi relativi alle elezioni politiche di dopodomani, domenica 4 marzo.

Le delegazioni, in particolare, rilasceranno gli attestati sostitutivi delle tessere elettorali, che hanno una validità limitata alla consultazione di domenica.

Questo il dettaglio delle aperture degli uffici in questione:

– Roio: sabato 3 marzo e domenica 4 marzo dalle 9 alle 14

– Bagno: sabato 3 marzo e domenica 4 marzo dalle 15 alle 18

– Paganica: sabato 3 marzo dalle 8 alle 18 e domenica 4 marzo dalle 8 alle 20

– Sassa: sabato 3 marzo dalle 8 alle 18 e domenica 4 marzo dalle 8 alle 20

– Preturo: sabato 3 marzo dalle 8 alle 14 e dalle 15 alle 18; domenica 4 marzo dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 20.

– Arischia: sabato 3 marzo dalle 9 alle 13; domenica 4 marzo dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.

I residenti nella frazione di Camarda, dove non è stato possibile predisporre degli orari di apertura straordinaria al pubblico, potranno rivolgersi alla delegazione di Paganica per ottenere l’attestato sostitutivo della tessera elettorale.

Si ricorda inoltre che nella sede centrale dei servizi demografici di via Roma n. 207/A sarà possibile ottenere il rilascio delle tessere elettorali in caso di necessità e della carta d’identità elettronica. Gli uffici saranno aperti domani, sabato 3 marzo, dalle 9 alle 18 e dopodomani, domenica 4 marzo, dalle 7 alle 23. A proposito della carta d’identità, lo sportello è operativo per le quelle elettroniche. Infatti, con la circolare n. 2/2018 del 14 febbraio 2018, il Ministero dell’Interno ha chiarito che, al fine di favorire l’esercizio del diritto di voto da parte di coloro che, nei giorni antecedenti le consultazioni elettorali, avranno presentato richiesta di carte di identità elettronica CIE, è da ritenere che la ricevuta della CIE – in quanto munita della fotografia del titolare, dei relativi dati anagrafici e del numero della CIE cui si riferisce – risponda ai requisiti del documento di riconoscimento. Per cui con la ricevuta della richiesta della carta d’identità elettronica e della tessera elettorale sarà possibile esercitare il diritto di voto.