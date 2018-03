L’Aquila, elezioni politiche 2018: ricostituiti tutti gli 81 seggi

L’AQULIA – Alle 7 di questa mattina sono stati ricostituiti tutti gli 81 seggi del territorio comunale dell’Aquila e sono cominciate le operazioni di voto per le elezioni politiche. I seggi resteranno aperti fino alle 23. Non sono stati segnalati particolari problemi nel corso del reinsediamento.

Si ricorda che per votare, occorre la tessera elettorale e un documento di identità in corso di validità da esibire ai seggi. Chi avesse completato la tessera negli spazi riservati ai timbri delle sezioni, l’avesse smarrita o deteriorata, deve richiederne una nuova rivolgendosi direttamente all’ufficio Elettorale situato nella sede comunale di via Roma n. 207/A, aperto fino alle 23.

Gli uffici di via Roma saranno operativi, nei medesimi orari, anche per il rilascio delle carte d’identità elettroniche. A tal proposito, con la circolare n.2/2018 del 14 febbraio 2018, il Ministero dell’Interno ha chiarito che, al fine di favorire l’esercizio del diritto di voto da parte di coloro che, nei giorni antecedenti le consultazioni elettorali, avranno presentato richiesta di carte di identità elettronica CIE, è da ritenere che la ricevuta della CIE – in quanto munita della fotografia del titolare, dei relativi dati anagrafici e del numero della CIE cui si riferisce – risponda ai requisiti del documento di riconoscimento, di cui all’art. 1, comma 1, lett. c) D.P.R. n. 445/2000, valido per votare. Pertanto, sarà possibile esibire ai seggi la ricevuta della richiesta della Carta d’identità elettronica unitamente alla tessera elettorale per poter esercitare il diritto di voto.

Operative anche le delegazioni comunali per il rilascio degli attestati sostitutivi della tessera elettorale, che hanno una validità limitata alla consultazione di domenica.

Dettaglio delle aperture degli uffici in questione nella giornata di oggi 4 marzo 2018:

– Roio: fino alle ore 14

– Bagno: dalle 15 alle 18

– Paganica: fino alle 20

– Sassa: fino alle 20.

– Preturo: fino alle 13 e poi dalle 15 alle 20.

– Arischia: dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.

I residenti nella frazione di Camarda, dove non è stato possibile predisporre degli orari di apertura straordinaria al pubblico, potranno rivolgersi alla delegazione di Paganica per ottenere l’attestato sostitutivo della tessera elettorale.