L’Aquila, approvato il bilancio di previsione 2018-2020

L’AQUILA – Il Consiglio comunale dell’Aquila ha approvato in nottata il bilancio di previsione 2018-2020. Il voto è avvenuto intorno all’1 e 30. A favore del provvedimento si sono espressi 19 consiglieri (la maggioranza composta dai gruppi di Forza Italia, Fratelli d’Italia, Noi con Salvini, Benvenuto Presente, L’Aquila Futura, Udc), contro 11 consiglieri (i gruppi di opposizione Pd, il Passo possibile, Articolo 1 per L’Aquila, Democratici socialisti, L’Aquila sicurezza lavoro, L’Aquila chiama chi ama L’Aquila).

In precedenza, l’assemblea aveva approvato anche il Documento unico di programmazione (Dup) con 20 voti a favore, quelli dei gruppi di maggioranza, e 11 contrari, quelli dei gruppi di opposizione, eccezion fatta che per Cambiare Insieme, che si è astenuto.

La movimentazione complessiva del bilancio, per il 2018, ammonta a circa 633 milioni di euro in entrata e in uscita. In dettaglio, è di circa 22 milioni e mezzo di euro lo stanziamento per il sociale, e di circa 2 milioni e mezzo di euro quello per la cultura. Il piano triennale delle Opere pubbliche 2018-2020 ha invece un valore complessivo di circa 370mila euro.

Nel corso della seduta sono stati approvati alcuni emendamenti. Tra questi, l’istituzione di un capitolo di entrata di 40mila euro per il contributo regionale finalizzato ai lavori di riqualificazione della strada di collegamento tra il Progetto Case di Assergi e Fonte Cerreti (primo firmatario Roberto Junior Silveri, Forza Italia), lo stanziamento di 15mila euro per rinnovare il contratto riguardante il mantenimento dei cartelloni turistici sull’autostrada A24, nei pressi dell’uscita di Assergi, per indicare il santuario di San Pietro della Ienca intitolato a San Giovanni Paolo II (primo firmatario Lelio De Santis, Cambiare Insieme), lo stanziamento di 20mila per iniziative finalizzate al controllo e alla prevenzione del randagismo (firmato dal Sindaco Pierluigi Biondi) e l’importo di 40mila euro per da destinare a contributi per iniziative di carattere sportivo per studenti disabili (firmato da Emanuela Iorio, Pd).