L’altro Abruzzo, mostra fotografica di Luciano D’Angelo a Città S. Angelo

Dal 25 luglio al 30 agosto 2020 il racconto fotografico di un Abruzzo inedito presso il Chiostro di San Francesco a Città Sant’Angelo

CITTÁ SANT’ANGELO – Al via, sabato 25 luglio 2020 alle ore 19:00, la mostra fotografica intitolata “L’altro Abruzzo” a cura di Luciano D’Angelo. La splendida rassegna fotografica sarà ospitata, fino al 30 agosto prossimo, nel Chiostro di San Francesco a Città Sant’Angelo. Una cornice perfetta per le meravigliose istantanee del fotografo D’Angelo che vanta collaborazioni di prestigio come quelle con: Mondadori Editore, Condè Nast, Touring Club Italiano, National Geographic Italia.

L’altro Abruzzo è un racconto ad immagini dove viene svelato un Abruzzo particolare. In ogni scatto, viene fuori la forza e la gentilezza che contraddistinguono il popolo abruzzese. Tra rughe dovute al lavoro e sorrisi accennati, si evince il carattere tipico della regione. Ad inaugurare la mostra, realizzata in collaborazione organizzativa con “Abruzzo Quotidiano”, oltre all’artista, ci sarà l’Assessore Marcello Di Gregorio che ha curato in prima persona questo evento. Da lunedì 25 luglio fino al 30 agosto 2020, si potrà visitare “L’altro Abruzzo”, con un punto di vista completamente differente sulla regione.