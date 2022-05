“L’alba di un sogno nero”, il libro di Lorella Giampietro a Spoltore

SPOLTORE – Lorella Giampietro presenta il suo libro “L’alba di un sogno nero”: l’appuntamento è alla Biblioteca Comunale di Spoltore, in via Dietro le mura, il 12 maggio alle 17.30. L’incontro verrà moderato da Peppe De Micheli, con gli interventi di Annamaria Valeri e Flavia Florindi. Il romanzo, edito da Rossini, è un noir con sfumature romance. Protagonisti sono due ragazzi affascinanti e inquieti: Shaun Void e Sandy Violet. Lui è un promettente ma ignoto attore di teatro, lei è una top model all’apice del successo.

Shaun ha un ingaggio in una compagnia che sta portando in scena “Il sogno di una notte di mezza estate” di Shakespeare, commedia che fa da filo conduttore al racconto. Sandy finirà nel mirino di uno stalker e quando le loro strade si incroceranno si troveranno a vivere drammatiche vicende, costretti a fare i conti con i tormenti del passato. Copertina e illustrazioni sono di Giorgia Farnesi. Giampietro, docente di letteratura e storia, è autrice anche di “Big Lights of New York”, memorie dei suoi itinerari nella Grande Mela, e di “Il mito di Pan” nella collana “I miti raccontati ai bambini” di Lisciani.