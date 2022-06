Laboratorio di tessitura per bambini a Giulianova: ecco quando

In programma il 18 e 19 giugno “Tessitura per la pace” con Mara Di Giammatteo all’interno della rassegna “Approdo” in Piazza Dante

GIULIANOVA – Patrocinato dal Comune di Giulianova, realizzato in collaborazione con i Musei Civici nell’ambito della rassegna “Approdo” che si terrà in centro storico dal 16 al 19 giugno, un laboratorio per bambini prenderà forma e vita sabato e domenica prossimi, 18 e 19 giugno. “Tessitura per la pace”, questo il nome dell’ iniziativa, si rivolge a bambini con più di 5 anni. L’allestimento è previsto in piazza Dante, dalle 20.30. A guidare i piccoli in questa originale esperienza sarà Mara Di Giammatteo.

“Nel laboratorio- spiegano gli organizzatori- i bambini e le bambine partecipanti, avranno la possibilità di conoscere e sperimentare l’antica arte della tessitura ad arazzo. Il gioco dell’intreccio dei fili racconta di storie lontane e mitologiche, di opere d’arte che possono nascere solo con la lentezza e con un approccio non competitivo dell’esperienza. Ai partecipanti verrà fornito un piccolo telaio a cornice con delle lane, tinte naturalmente con piante e fiori della nostra montagna e sintetiche industriali, per stimolare il riconoscimento delle fibre, la qualità dei materiali, anche attraverso le qualità sensoriali olfattive e del tatto, fino alla differenza di lavorazione sul telaio, con i quali giocare ad imbastire un ordito e una trama”.

La prenotazione è obbligatoria entro le 12.30 di sabato 18 giugno. Informazioni allo 085 8021290 o alla casella di posta elettronica museicivici@comune.giulianova.te.it