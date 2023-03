Laboratorio Pop-Up “Mutaforma” domani alla Biblioteca “Bindi”

GIULIANOVA – Un altro appuntamento di GiocaCultura, il ciclo di attività ri-creative per i giovanissimi a cura dei Musei e della Biblioteca civica di Giulianova, è in programma per domenica 12 marzo, alle 16.30, con una nuova attività di ingegneria della carta dal titolo Pop-Up “Mutaforma”.

Prosegue dunque l’esplorazione nel mondo dei libri animati nella Biblioteca Civica “Vincenzo Bindi” grazie ad Irene Speziale, che guiderà i partecipanti tra i 5 e gli 11 anni alle origini dei libri Mix&match. Sfogliando quei libri, i bambini daranno vita ad animali fantastici, scopriranno abbinamenti sempre inaspettati, capaci di stimolare fantasia e abbattere gli stereotipi. A seguire, i piccoli realizzeranno un prototipo pop-up da riportare a casa, impiegando tutta la loro creatività.

Per informazioni sui costi ed effettuare le prenotazioni, obbligatoriamente entro sabato 11 marzo, è possibile chiamare il numero 085 8021290 o scrivere a museicivici@comune.giulianova.te.it

Si ricorda inoltre che la Pinacoteca civica Casa museo “Vincenzo Bindi” è aperta alla visita il sabato, la domenica e i festivi, dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 20.

Tutti gli aggiornamenti sugli appuntamenti di GiocaCultura e non solo, sono disponibili sulla pagina Facebook ed Instagram del Polo Museale Civico di Giulianova e della Biblioteca “Bindi” e sui siti web pinacotecabindi.it e visitgiulianova.com