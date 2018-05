Laboratori di didattica musicale per docenti al Conservatorio di Musica ‘G.Braga’: oggi chiusura iscrizioni

TERAMO – Scadono ufficialmente oggi, mercoledì 9 maggio, i termini per le iscrizioni ai Laboratori di Didattica Musicale per insegnanti della Scuola Primaria e dell’Infanzia che saranno svolti dal Conservatorio Statale di Musica ‘G. Braga’ di Teramo. I corsi saranno attivati con un minimo di 10 iscritti.

“L’iniziativa – ha spiegato il Direttore del Conservatorio Federico Paci – rientra tra le attività comprese nell’offerta formativa rivolta non solo ai nostri ragazzi, ai futuri professionisti dell’arte musicale, ma anche all’aggiornamento e alla qualificazione professionale e specializzata dei docenti nella scuola dell’obbligo. Ormai la materia musicale è divenuta elemento fondamentale e imprescindibile nella fase dell’apprendimento, costituisce un elemento straordinario di comunicazione oltre che di condivisione tra i bambini, soprattutto, poi, in presenza di eventuali disabilità che richiedono dialogo e integrazione. Ovviamente anche i docenti devono essere preparati all’utilizzo del mezzo di comunicazione, devono dotarsi degli strumenti e delle conoscenze basilari da poter poi impiegare in modo duttile all’interno della classe, sfruttando le agevolazioni che provengono dalla musica stessa. Una docenza, dunque, plurale capace poi anche di intercettare, assecondare e valorizzare i talenti naturali che emergono proprio nella prima fase, fondamentale, della crescita in cui il bambino non ha spesso consapevolezza dei propri mezzi ed è quindi compito primario dell’insegnante accompagnarlo in questa fase di conoscenza”.

Due i corsi laboratoriali di sei ore ciascuno attivati: il primo, ‘Un corpo per suonare’ fornirà esperienze ritmiche per un primo approccio con l’alfabetizzazione musicale di base, rivolto ai docenti della scuola primaria, e si svolgerà mercoledì e giovedì 16 e 17 maggio, dalle 16.30 alle 19.30; il secondo, ‘Un motivo…per crescere’, che verterà sul canto come strumento educativo nella propedeutica dell’alfabetizzazione musicale, è rivolto ai docenti della scuola dell’infanzia si svolgerà venerdì 11 maggio e lunedì 14 maggio, sempre dalle 16.30 alle 19.30. Docente dei due laboratori sarà Pietro Diambrini, musicista, educatore musicale, diplomato in Organo e Composizione organistica e in Didattica della Musica presso il Conservatorio “G. Rossini” di Pesaro. E’ docente ordinario di prima fascia di Pedagogia Musicale per didattica della musica presso Conservatorio di Musica ‘Luca Marenzio’ di Brescia dove ricopre anche l’incarico di Coordinatore del Dipartimento di Didattica e Scienze della Formazione musicale. Il suo campo professionale e di ricerca è quello della pedagogia e metodologia dell’educazione musicale nell’ambito dell’età evolutiva e nel settore della formazione permanente con una particolare attenzione alla dimensione terapeutica dell’energia sonora.

I due corsi si svolgeranno nella sede del Conservatorio Statale di Musica ‘Braga’, in via Noè Lucidi a Teramo e il costo per l’iscrizione è di 30 euro.