La vecchia fattoria in LIS oggi al MuNDA per i bambini dai 5 ai 10 anni

L’AQUILA – Anche quest’anno il Ministero della Cultura promuove la Giornata Internazionale delle persone con disabilità replicando lo slogan “ Un giorno all’anno tutto l’anno” a cui il MuNDA aderisce, in un attività istituzionale di sensibilizzazione, con il laboratorio La vecchia Fattoria in LIS per bimbi sordi e udenti dai 5 a 10 anni. L’iniziativa di sabato 3 dicembre alle ore 17.00 è realizzata con l’Associazione l’AquilArtes , da tempo impegnata in eventi accessibili a persone con disabilità sensoriali, in collaborazione con la Sezione Provinciale Ente Sordi dell’Aquila.

Si scoprirà tutti insieme, attraverso un gioco strutturato in tre step, il mondo della Lingua dei Segni italiana:

1. Le lettere e la dattilologia: componiamo insieme il nostro nome!

2. Come si segnano gli animali: Scopriamolo insieme!

3. Cantiamo e segniamo insieme la canzone “La vecchia fattoria”.

A fine laboratorio, ogni bimbo riceverà in dono un delizioso segnalibro realizzato appositamente con le letterine in dattilologia. L’entrata è gratuita per tutti i minori e per il familiare che accompagni il bimbo con disabilità. Prenotazione obbligatoria all’indirizzo mail mn-abr.urp@cultura.gov.it entrata fino a capienza