La Tombola nei Borghi: il programma 2022 a Spoltore e dintorni

SPOLTORE – Il Natale a Spoltore non è solo nel centro storico: in collaborazione con l’Associazione Happy Tata, dal 27 al 30 dicembre 2022 arriverà nei borghi una tombola animata piena di sorprese, con mini spettacoli, esibizioni e premi per tutti. La partecipazione è gratuita: “questi appuntamenti sono dedicati a bambini e genitori” spiega il sindaco Chiara Trulli “e serviranno a portare anche nei Borghi gli auguri e lo spirito natalizio dell’amministrazione comunale”.

Gli appuntamenti sono tutti dalle 16 alle 18.30: si inizia il 27 dicembre, nel Parco di Via Lisbona a Villa Raspa. A seguire il 28 dicembre nella Scuola Primaria di Santa Teresa, il 29 dicembre all’ex Scuola dell’infanzia di Caprara, e il 30 dicembre nel Centro Polifunzionale di Villa Santa Maria.

La tombola si terrà in maniera tradizionale, seppur allestita da elfi, con i premi dall’ambo alla tombola (ciascuno assegnato due volte). Pacchi premio differenziati a seconda che a vincere sia bambino o bambina: l’estrazione dei numeri sarà arricchita da momenti di intrattenimento. A Villa Raspa parteciperà la scuola di break dance Grow Up di Pescara.