La Tombesi blinda Silveira per la prossima stagione

Il brasiliano, grande protagonista della promozione in A2, non si muove da Ortona. “Ho trovato l’ambiente ideale dove lavorare. Partendo dalla base dello scorso anno potremo fare bene anche nella categoria superiore”

ORTONA – È stato certamente una della pedine fondamentali nella cavalcata trionfale della Tombesi nello scorso campionato di serie B. Al di là dei 21 gol realizzati, Fernando César Reis, ma per tutti semplicemente Silveira, non ha deluso le aspettative di chi, un’estate fa, aveva visto in lui il principale colpo della Tombesi. Con la sua classe, la sua personalità e la sua esperienza, il brasiliano ha guidato i gialloverdi verso il traguardo della promozione, e non poteva essere che la sua la prima conferma nel roster della Tombesi 2018/2019:

“Sono contentissimo di rimanere a Ortona. Ho trovato l’ambiente ideale dove lavorare e, ancora più importante, ho conosciuto persone perbene. Questo, per me, fa la differenza, dentro e fuori dal campo. Sono sicuro che partendo dalla base dello scorso anno potremo fare bene anche in A2, perché si era formato un gruppo morto forte e ciò costituisce un fattore fondamentale in qualsiasi categoria.

A guidarci ci sarà un mister esperto come Antonio Ricci, con il quale ho già lavorato a Rieti, e sul quale non sono necessarie molte parole, perché è un grande nome di questo sport. Sono molto contento anche dell’arrivo di Diego Burato: al di là dell’amicizia che ci lega, è un grande colpo, che potrà farci fare un ulteriore salto di qualità. Vediamo come si strutturerà il resto della squadra, ma le basi da cui partire sono solide e sono fiducioso per la stagione”.