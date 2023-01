“La speranza la potere”, il monologo di Michele Santoro a Giulianova

GIULIANOVA – Mancano soli due giorni all’arrivo del giornalista Michele Santoro a Giulianova. Opinionista, osservatore intelligente della politica e dei costumi, grande comunicatore, Santoro non può non destare interesse e curiosità, ancor prima del via.

Dalle 18 di domenica prossima, sarà sul palco dello storico Kursaal di Giulianova, sul Lungomare Zara, con il suo nuovissimo monologo “La speranza al potere. Il sogno di un Partito che non c’è”. Con lui e grazie a lui, la platea proverà ad interrogarsi sugli scenari politici attuali e soprattutto sugli orizzonti, ideologici, sociali e morali, per ora tracciati solo sulla mappa dei desideri collettivi.

L’incontro aprirà la seconda edizione della rassegna “Parole in Circolo”, organizzata dall’ associazione “ Forum Artis – Cultura in movimento”.

“Che Michele Santoro, il direttore Massimo Liofredi ed il loro staff abbiano scelto l’ Abruzzo e, in Abruzzo, proprio Giulianova, quale primo palcoscenico per questa nuova serie di incontri italiani, non può che onorarci – sottolinea l’assessore Paolo Giorgini – Ci piace, soprattutto, che sia condivisa e veicolata, insieme alle riflessioni di Michele Santoro che domenica ascolteremo, anche l’immagine di una città aperta, pronta al dibattito, disponibile alla discussione. L’ Amministrazione Comunale, come si vede, dimostra di saper andare oltre gli steccati ideologici, le strettoie di partito, i pregiudizi. Tutto ciò che sollecita un approfondimento della società e della realtà odierne ha, qui, diritto di cittadinanza. Questo atteggiamento, a mio avviso, non è che uno dei mattoni di un valore più grande che si chiama “democrazia”.

L’ Amministrazione Comunale e l’ Assessorato alla Cultura – conclude Giorgini – vogliono oggi ringraziare Michele Santoro, il direttore Liofredi e l’intera rete di interlocutori locali che ha permesso di cogliere questa grande opportunità. Mi riferisco, in modo particolare, a Valerio Di Mattia, che ha coordinato collaborazioni e contatti, e ad Alessandra Angelucci, organizzatrice della rassegna “Parole in circolo”, che ospita l’incontro. Il nostro plauso, infine, va all’emittente televisiva Super J nella persona della direttrice Elisa Leuzzo, che sul canale 16 trasmetterà la serata in esclusiva, in Abruzzo e Molise”.