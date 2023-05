La sfida Pescara vs Roma: lo spettacolo questa sera a Pescara

PESCARA – Sabato 20 maggio la Scuole di Improvvisazione Teatrale Estrodestro di Pescara, che da anni si occupa di diffondere l’arte dell’improvvisazione teatrale in Abruzzo, ospiterà la Scuola Artyou di Roma per lo spettacolo di ritorno de LA SFIDA già andato in scena a Roma lo scorso 25 marzo.

In scena due squadre di attori si sfideranno alla migliore improvvisazione. Senza copione ma armati della sola fantasia, improvviseranno personaggi, situazioni e storie sempre diverse prendendo spunto dai suggerimenti chiesti al pubblico.

Un presentatore condurrà la gara e illustrerà al pubblico le varie fasi dello spettacolo, la musica improvvisata dal maestro farà da colonna sonora ed un inflessibile notaio valuterà la qualità e la correttezza delle improvvisazioni assegnando un punteggio imparziale.

Gli attori porteranno il pubblico a scoprire che, nonostante il prevalere finale di una delle due squadre, il vero vincitore è lo spettacolo e il divertimento.

Lo spettacolo si svolgerà presso il Teatro G. Cordova, in Viale G. Bovio 446 a Pescrara con inizio alle ore 21:00.

Per informazioni e prenotazioni:

ESTRODESTRO

www.estrodestro.com

www.facebook.com/estrodestro

Cell. 347.6584129

info@estrodestro.com