La notte delle streghe e delle vampire a Spoltore: bilancio 2023

SPOLTORE – La seconda edizione de “La notte delle streghe e delle vampire”, organizzata dall’associazione Ventonotturno, andata in scena sabato 22 luglio nel centro storico di Spoltore coinvolgendo oltre 45 artiste e quattro monaci in veste di guide, ha riscosso grande successo e un numero importante di presenze anche da fuori Spoltore.

I sei gruppi del percorso guidato, formati da circa 60 unità l’uno, sono riusciti a fruire comodamente delle sette performances teatrali lungo il percorso, anche grazie all’ottimo coordinamento dei flussi da parte della protezione civile.

Notevole è stata anche l’affluenza per la camminata libera, dove i visitatori hanno avuto l’opportunità di vedere altre piccole postazioni, per poi raggiungere assieme a quelli dei percorsi guidati lo spettacolo finale a Largo San Giovanni, con testi integralmente scritti da Giuseppe Iannascoli, che ha raccolto un applauso scrosciante dalla folla. Rispetto allo scorso anno sono state aggiunte una postazione food e due drink, e in vista della prossima edizione verrà istituito in inverno un corso di teatro per i residenti, che avranno quindi l’opportunità di partecipare in prima persona.

“Anche questo evento ha riscontrato un grande successo di pubblico” commenta il sindaco Chiara Trulli, “Dimostrandosi molto apprezzato non solo dai nostri concittadini, ma anche dai tanti che da fuori si sono recati a Spoltore. Siamo felici che il successo delle manifestazioni spoltoresi continui, e ci auguriamo che le tante altre iniziative in programma riscuoteranno il medesimo apprezzamento”.

“La seconda edizione della notte delle streghe e delle vampire ha portato a Spoltore tantissimi visitatori” aggiunge l’assessore Roberta Rullo, “Che hanno apprezzato gli scorci così particolari del nostro centro storico, animati in maniera inconsueta da questa atmosfera di magia che li ha valorizzati ancora di più. Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato a vario titolo, impegnandosi nella buona riuscita dell’evento, e per l’anno prossimo pensiamo di strutturare i percorsi in modo ancora più efficace ed efficiente”.