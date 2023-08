La Notte dei Serpenti a Pescara 2023: le foto del concertone

Diecimila persone allo stadio del mare di Pescara per l’evento celebrativo della cultura e della musica tradizionale abruzzese

PESCARA – Grande successo per la prima edizione de La Notte dei Serpenti, il concertone ideato e diretto dal Maestro Enrico Melozzi per celebrare la cultura abruzzese e la tradizione musicale della regione, tenutosi lo scorso sabato 29 luglio allo Stadio del Mare di Pescara.

L’evento, che ha registrato 10.000 persone presenti nello Stadio del Mare, è stato promosso e finanziato dalla Regione Abruzzo, fortemente voluto dal Presidente della Regione Marco Marsilio e realizzato in collaborazione con il Comune di Pescara.

Condotto dalla giornalista e presentatrice televisiva Monica Giandotti, il concertone è stato introdotto dai saluti istituzionali del Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, del Sindaco del Comune di Pescara Carlo Masci e del Presidente del Consiglio Regionale Lorenzo Sospiri.

saltarello notte dei serpenti - ph. Joseph Di Lello grignani melozzi notte dei serpenti - ph. Joseph Di Lello setek melozzi notte dei serpenti - ph. Joseph Di Lello melozzi mr. rain notte dei serpenti - ph. Joseph Di Lello giusy ferreri notte dei serpenti - ph. Joseph Di Lello elsa lila melozzi notte dei serpenti - ph. Joseph Di Lello politici notte dei serpenti - ph. Joseph Di Lello

Ad aprire la prima edizione de La Notte dei Serpenti è stato Mr. Rain, che a sorpresa è salito sul palco accompagnato dal coro dei Piccoli Cantori Della Pace, regalando al pubblico di Pescara “Nu seme Nu”, un’inedita versione di “Supereroi” (brano presentato al Festival di Sanremo 2023) impreziosita dal ritornello riscritto per l’occasione in dialetto abruzzese.

Giusy Ferreri ha prestato la sua inconfondibile voce a “Mare Maje (Scura Maje)”, uno dei canti della tradizione popolare abruzzese, con un’esibizione che ha commosso il pubblico e l’artista stessa.

Una grande partecipazione canora del pubblico si è registrata durante l’esibizione di Gianluca Grignani che, dopo aver emozionato con “Quando ti manca il fiato” (brano in parte registrato a Teramo, co-firmato e prodotto insieme ad Enrico Melozzi che per lui ha diretto l’orchestra del 73° Festival di Sanremo), ha proposto “Destinazione Paradiso” con nuovi arrangiamenti legati alla tradizione abruzzese e l’accompagnamento del coro in nuove parti in dialetto inserite nel testo di uno dei più grandi successi del cantautore.

Nel cast de La Notte dei Serpenti anche la cantante albanese Elsa Lila che ha magistralmente interpretato “Addije, addije amore”, canto popolare abruzzese che ha ispirato “Amara Terra Mia” rielaborata da Domenico Modugno.

Tra gli ospiti del concertone anche il cantautore Setak, a cui è andato il premio Serpente d’Oro per aver contribuito con la sua musica a sdoganare e diffondere la lingua abruzzese otre i confini regionali. A consegnare il premio Adele D’Atri, Area Manager Abruzzo Nord Est BPER Banca.

Un altro premio è andato al Maestro Enrico Melozzi, conferito dal main sponsor Confimi Industria, “per la sua passione e maestria nell’esaltare la cultura e la tradizione abruzzese attraverso la musica”. A consegnare il premio il Presidente di Confimi Industria Abruzzo Luca Tosto e la Direttrice di Confimi Industria Abruzzo Alessandra Relmi.

“Marrocche e frusc”, “La fija me”, “Li misciarule”, “All’ort”, “Tutt li fundanell”, “La Jerv a Lu Cannet”, “Marattè”, “J’Abruzzu” e “La capamarite” sono stati gli altri canti popolari che il pubblico de La Notte dei Serpenti ha potuto ascoltare in versioni inedite.

La Notte dei Serpenti ha visto tutti i partecipanti coinvolti in un’esperienza musicale e culturale indimenticabile, con performance uniche che hanno dato una nuova veste alle melodie della tradizione. Trasportato in un appassionante viaggio nel tempo alla riscoperta delle origini e della cultura locale, il pubblico, cantando e ballando, è stato parte attiva dello spettacolo, soprattutto sulle note di “Vola Vola Vola”, canto popolare che ha chiuso la scaletta di un concerto che ha emozionato tutti.

Tutti gli arrangiamenti, le armonizzazioni, le orchestrazioni e le composizioni sono stati curati del direttore artistico e musicale Enrico Melozzi che ha diretto l’Orchestra dei Serpenti, composta da Marco Tirani (basso), Nicola Costa e Gionni Di Clemente (chitarre), Salvatore Mufale (tastiere), Roberto Junior Spina (batteria), Alberto Barsi (chitarra elettrica), Danilo Di Paolonicola (organetto), Armando Rosilio e Martina Zecca (voci e tamburelli), Antonio Franciosa (tamburello), Christian Di Marco (ciaramella), Carmelo Colajanni (strumenti a fiato vari), Alessandra Venura, Martina Zecca, Teresa Scalese, Anna Azzola, Armando Rotilio, Stellina, Franco Palumbo Roppoppò, Cinzia Cantoresi, Angela Cantoresi, Elena Cicconi, Monica Dezzi, Cristiana Falconi e Letizia Serpentini (voci).

A rendere ulteriormente particolari le esibizioni sono state le coreografie realizzate dal corpo di ballo composto da Lusymay Di Stefano (prima ballerina), Federica Sestili, Laura Espositi e Claudio Cirsone.

Grazie al contributo di Confimi Indistria Abruzzo, La Notte dei Serpenti diventerà uno speciale televisivo, per la regia di Angelo Bozzolini (produttore del format “Che Storia è la Musica” con Ezio Bosso). Lo spettacolo è stato ripreso da 10 telecamere in 4k e sarà montato con una ripresa fedele dall’altissima qualità artistica per restituire tutto il cuore del progetto artistico del Maestro Melozzi.

Il concertone de La Notte dei Serpenti è stato realizzato con il contributo del main sponsor Confimi Industria Abruzzo e di BPER Banca, Strever S.p.A. e Excelsior e il supporto del Comune di Teramo.