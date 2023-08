La Moto Dannunziana, parata notturna di modo d’epoca a Pescara

PESCARA – “Una parata notturna di circa 150 moto d’epoca che attraverserà la città da nord a sud per salutare il territorio e celebrare la figura di d’Annunzio in concomitanza con il Festival. Sarà questo sabato 2 settembre il momento clou della terza edizione dell’evento ‘La Moto dannunziana’ che come da tradizione occuperà pacificamente per due giorni piazza Salotto con l’esposizione dei modelli d’epoca, i corsi di sensibilizzazione alla sicurezza stradale e tanta solidarietà in favore delle associazioni onlus locali”. Lo ha annunciato l’assessore allo Sport Patrizia Martelli presentando l’evento in conferenza stampa, alla presenza, tra gli altri, del vicequestore aggiunto Pierpaolo Varrasso, il Presidente di Anfass Erica Toto, il vicepresidente Francesco Sciarra, Stefano Gualtieri Presidente dell’Associazione Rugby in Carrozzina, il Dirigente della Polizia stradale Danilo Polichetti e il Capo delegazione Mcps di Pescara Loris Chiavaroli.

“d’Annunzio diceva che il rumore di un motore era musica e respiro – ha detto l’assessore Martelli –, e sabato e domenica a Pescara avremo un piccolo assaggio di quella musica con due giorni dedicati alla Moto dannunziana, un evento promosso con la Polizia di Stato e che gode del patrocinio della Presidenza del Consiglio regionale”.

“Il 2 e 3 settembre mobiliteremo piazza Salotto tra passione per le due ruote e beneficenza – ha detto Chiavaroli -, con una raccolta fondi il cui ricavato andrà all’Anfass Abruzzo, all’Agbe di Pescara, a Radio ISAV, a Rugby in Carrozzina e all’Associazione Marco Valerio che assiste i figli dei colleghi colpiti da patologie croniche. A partire da sabato 2 settembre apriremo un vero e proprio Villaggio nella piazza centrale della città con la presenza di modelli di moto storiche della Polizia di Stato e allestendo uno spazio per la prova delle moto ai bambini con un percorso ad hoc. Sabato alle 20, con la scorta di due moto della Stradale, percorreremo la Parata che da piazza Salotto percorrerà via Nicola Fabrizi, via Venezia, via Chieti, via De Gasperi, via Gran Sasso, Ponte Flaiano, via Sirolli, via De Cecco, via d’Annunzio, via della Bonifica, via Primovere, lungomare Colombo, via Andrea Doria, via Marco Polo, ponte Risorgimento, via Paolucci, lungomare Matteotti e rientro in piazza Salotto. Domenica 3 settembre la carovana di circa 150 partecipanti partirà alle 11 da piazza Salotto verso il Block House con rientro alle 17 in piazza. L’invito alla cittadinanza è di partecipare per assistere allo spettacolo della parata, con un piccolo sacrificio a causa delle strade che sabato sera saranno chiuse al traffico per consentire il passaggio dei mezzi storici”.