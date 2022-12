La magia del Natale, incontro Avis Pescara l’11 dicembre

PESCARA – Avis donatori Pescara in pieno centro a Pescara per un’iniziativa simpatica e natalizia, volta nuovamente a sensibilizzare sul tema della donazione di sangue. Anche a Natale, e sempre, perché abbassare la guardia su questa problematica sarebbe oltremodo dannoso e quindi in periodi di festa bisogna tenere alta l’attenzione ancora di più.

Avis Pescara aspetta tutti domenica 11 dicembre dalle ore 17 nel negozio Sky Store in Corso Umberto I, 106. Ad attendere gli amici, ma anche i nuovi che vorranno affacciarsi al mondo Avis anche solo semplicemente per avere informazioni o comunque per un saluto, ci saranno l’angolo di Babbo Natale con doni e dolcetti per i piccoli e la selfie box. I più piccoli potranno inoltre divertirsi con l’animazione di Moloco Animazione, garanzia di professionalità che consentirà ai genitori di stare tranquilli mentre i bimbi staranno giocando.

Ricordiamo che le attività collaterali di Avis Pescara sono molto presenti sul territorio, e in poche settimane si è passati dalla festa per i 60 anni di attività alle variegate idee che hanno dato vita a eventi tutti accomunati dal concetto ideale “Abbiamo bisogno (anche) di te”.

Si prega di dare visibilità a queste notizie, in base a ciò che potete e ringraziandovi sempre tanto per la collaborazione, sia per l’importanza dei temi sia per l’enorme attività di volontariato che c’è alle spalle.