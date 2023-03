La Lima & La Raspa in “Ci steje na vote …” al Teatro Massimo di Pescara

PESCARA – Sabato 18 marzo alle ore 21 appuntamento al Teatro Massimo di Pescara con la comicità del duo La Lima & La Raspa. In scena lo spettacolo “Ci steja na vote…” dove interpreteranno in chiave ironica noti personaggi delle favole da Biancaneve a Cappuccetto Rosso, da Cenerentola a Il Pifferaio Magico e Aladino e la Lampada Magica. Fiabe tutte da ridere per trascorrere dei momenti in allegria. L’evento, di beneficenza è stato organizzato da “Comunità in cammino”, Parrocchie San Marco e San Nunzio di Pescara.

Per info e per prenotare gli ultimi biglietti a disposizione 3515052653 (Roberto).