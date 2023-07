“La guerra spiegata ai grandi”: al via la rassegna teatrale a Giulianova

Stasera il primo spettacolo dell’ Associazione Knà, nell’ambito della rassegna teatrale di fine progetto “Da Melville a Silone, passando per Flaiano e Welles”

GIULIANOVA – Si terrà questa sera, nella sala Polifunzionale “I Pioppi”, lo spettacolo teatrale “La guerra spiegata ai grandi”, liberamente tratto da “La guerra spiegata ai poveri “ di Ennio Flaiano. Si tratta del primo degli appuntamenti che l’ Associazione Knà ha pensato e realizzato per la rassegna finale del suo “Progetto teatro”.

Con il patrocinio della Città di Giulianova, Knà andrà in scena fino al 10 luglio con tutti i suoi allievi, di ogni fascia di età, in una collana di belle proposte dal titolo “Da Melville a Silone, passando per Flaiano e Welles”

“Si affrontano tematiche – spiegano Francesco Maria Di Bonaventura e Giuliana Cianci- socialmente importanti e impegnative, per sensibilizzare attori e pubblico su argomenti delicati, ma con spirito indagatore e ironico, in una parola “teatrale”.

In scena, stasera, il primo gruppo dei bambini. Si replica giovedì, con il secondo.