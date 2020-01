La Befana dei Vigili del Fuoco 2020 a Pescara

PESCARA – Lunedì 6 gennaio in piazza della Rinascita, cuore del capoluogo adriatico torna la “La Befana dei Vigili del fuoco”. Nell’occasione i bambini di Pescara potranno vivere l’esperinza di Vigili del fuoco per un giorno. La manifestazione, patrocinata dall’amministrazione comunale di Pescara, è prevista a partire dalla ore 16, quando la “vecchina” si calerà dall’alto dispensando caramelle a tutti i bambini presenti.

Il cloù sarà però il momento in cui i piccoli potranno visitare e visionare tutte le attrezzature e gli automezzi – abitualmente utilizzati dal personale in divisa durante gli interventi di emergenza – esposti in piazza. Un’occasione per inculcare nelle nuove leve l’importanza delle funzioni e del ruolo del Corpo nazionale che ogni giorno interviene per la tutela dell’incolumità pubblica dimostrando grande senso di responsabilità nei confronti della popolazione e della città; ma sarà anche un’opportunità anche per educare alla cultura della prevenzione quindi della sicurezza le future generazioni.

Nella circostanza sarà infatti offerta ai bambini la possibilità di partecipare al percorso attrezzato ludico-educativo “Pompieropoli” – curato dall’Associazione nazionale Vigili del Fuoco in congedo di Pescara – un allestimento ludico che consentirà ai giovanissimi visitatori, con elmetto in testa e dopo aver indossato la giacca della divisa, di sperimentare esperienze di intervento assimilabili allo spegnimento del fuoco, a salire lungo un scala o a calarsi dall’alto.

L’appuntamento è quindi per lunedì 6 gennaio dalle ore 16 in piazza Salotto.