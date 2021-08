Kom quattropuntozero in concerto per Moscufo in Musica

MOSCUFO – Dal teatro alla musica: la vera missione dell’associazione culturale Cultour Moscufo presieduta da Mimmo Ferri procede con maggiore entusiasmo dopo il boom di presenze registrate in occasione della serata tutta abruzzese in compagnia dell’attore fiero delle proprie origini, Federico Perrotta che ha portato nel borgo di area vestina il suo cavallo di battaglia, lo spettacolo “Io sono Abruzzo”.

Ora è tempo di canzoni, ricordi, emozioni: è la volta della vera Tribute Band di Vasco Rossi che ormai da tanti anni si fa strada in tutta Italia, i Kom, capitanati dalla voce di Mirco Salerni. Venerdì 6 agosto la band sarà a Moscufo alle ore 21.30 a Largo Garibaldi per un appuntamento all’insegna della musica d’autore che darà tono e voce alle bellezze naturali, artistiche e monumentali del borgo, seppur con le dovute precauzioni.

“Federico Perrotta ci ha regalato in circa due ore di spettacolo ciò di cui avevamo davvero bisogno: volevamo ridere. Probabilmente molti di noi avevano dimenticato il potere terapeutico di una risata – commenta Mimmo Ferri. – Per me e gli associati di Cultour Moscufo è stato emozionante vedere una piazza composta ma gremita di persone desiderose di tornare a vivere e lasciarsi alle spalle le preoccupazioni, seppur per poco tempo. E’ stata una serata serena ed allegra, ed anche Moscufo appariva differente sotto i riflettori: ha recuperato colore e presenze”.

A tal proposito il progetto culturale dal titolo ‘I colori del borgo’ ideato da questa associazione ha come obiettivo la riscoperta e la conoscenza del piccolo borgo vestino: edifici, monumenti, colori pieni di mille sfumature che si inseguono sono il segno dell’appartenenza ad un territorio che parla di tradizioni da riscoprire e tramandare.

“La seconda serata promossa dall’Associazione Cultour Moscufo, per questa estate – spiega Ferri – in collaborazione con il Genio della Brace e Il Moscufo Gospel Choir è dedicata alla musica e si tratta di un appuntamento che vuole dare spazio anche alle famiglie ed ai giovanissimi che amano il genere musicale che animerà Moscufo infatti i Kom sulla scia del grande Vasco Rossi, mettono più generazioni d’accordo. Sarà un momento ricco di ricordi per quanti seguono l’artista da anni, ma per molti sarà soprattutto una serata in musica: non dimentichiamo infatti che il Covid ha penalizzato molto questo settore artistico che noi, nel nostro piccolo e con l’impegno, anche dello stesso pubblico, vogliamo proporre”.

L’appuntamento gode anche del patrocinio del Comune di Moscufo e della Regione Abruzzo.

Si ricorda che la serata sarà organizzata nel pieno rispetto delle norme anti Covid, e prevede anche la possibilità di cena all’aperto. Per info e prenotazioni il numero è 324.8975332.