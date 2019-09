Klaudio Patani è un nuovo giocatore dell’Amatori Pescara

“Il progetto Amatori mi è piaciuto sin da subito, è ambizioso, e Pescara è una piazza importante. Siamo un gruppo giovane ma molto agguerrito e questa cosa mi piace parecchio”

PESCARA – La società Amatori Pescara è lieta di annunciare un nuovo rinforzo di altissimo livello per la prima squadra affidata a coach Marco Verderosa: arriva in biancorosso Klaudio Patani. Ala forte classe 1996, Patani nella scorsa stagione ha militato in serie B tra le fila della Vinavil Cipir Domodossola, dove era sbarcato dopo tre ottime stagioni ad Isernia (l’ultima delle quali lo ha visto totalizzare più di 11 punti di media a partita – con il 49% da 2, 23% da 3 e 66% dalla lunetta – e circa 9 rimbalzi, sfiorando la doppia doppia). Ha iniziato a giocare giovanissimo con Foligno, per poi spostarsi alla Valdiceppo, ma nella sua ancora giovane carriera ha avuto la possibilità di partecipare a qualche raduno con la Nazionale Maggiore dell’Albania per le qualificazioni ai Mondiali (è in possesso di doppia cittadinanza, italiana ed albanese).

Dotato di grandi mezzi fisici e tecnici, è una freccia certamente importantissima nella faretra biancorossa ed ha motivazioni da vendere, avendo scelto di sposare il progetto Amatori in tempi non sospetti. Il suo temperamento, inoltre, è garanzia di canotta sempre sudata.

«Abbiamo puntato parecchio su Klaudio perchè ha già esperienza a buoni livelli – si è distinto per le buonissime percentuali – ed è sicuramente un profilo di spicco che va a rinforzare il reparto dei lunghi», è la presentazione del d.s. Giovanni Pappacena. «Ha grande atletismo e capacità offensiva di essere pericoloso sia nel pitturato sia dalla distanza, senza dimenticare le sue doti difensive». Un elemento, insomma, che fa sentire positivamente la sua presenza sotto entrambi i canestri. «Nel campionato che andremo ad affrontare sarà importante avere giocatori di grande spessore e di categoria certamente superiore come Klaudio. Lo abbiamo fortemente voluto, coach Verderosa in testa, perchè sappiamo cosa può darci sia a livello caratteriale e umano sia dal punto di vista tecnico e tattico», chiude il d.s.

Klaudio dal canto suo è molto carico per la nuova avventura e in questa prima settimana di allenamenti lo ha già dimostrato. «Il progetto Amatori mi è piaciuto sin da subito, è ambizioso, e Pescara è una piazza importante», le prime parole di Patani da giocatore biancorosso. «Siamo un gruppo giovane ma molto agguerrito e questa cosa mi piace parecchio. Ci alleniamo almeno per 12 sedute alla settimana, cosa che molte squadre di B non fanno, e credo sia un aspetto molto positivo. Vogliamo dimostrare a tutti che in questa categoria siamo solo di passaggio e che il nostro campionato è un altro. Cercherò di dare sempre il massimo, sia in allenamento sia in partita, come ho sempre fatto anche i passato, mettendo a disposizione dei compagni più giovani la mia esperienza».