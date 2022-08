Jova Beach Party a Vasto: divertimenti e treno-ambulanza

Tanti giochi con Estathé, nel convoglio TUA un vero e proprio Pronto Soccorso mobile, pronto a muoversi verso gli ospedali di Ortona e Pescara

VASTO – Estathé, per la seconda volta main sponsor del Jova Beach Party, è pronto a offrire al pubblico non solo il suo gusto inconfondibile, ma anche il massimo del divertimento grazie a un ricco palinsesto di attività che animerà il villaggio dell’aera eventi lungomare a Vasto nelle giornate di venerdì 19 e sabato 20 agosto, a partire dalle prime ore del pomeriggio.

Da sempre gli amanti di Estathé si dividono in due nette fazioni quando si tratta di scegliere: Limone o Pesca? Al Jova Beach Party di Vasto tutti i presenti potranno schierarsi in base al proprio gusto preferito e affrontare per la propria squadra una sfida dopo l’altra con giochi in acqua o sulla spiaggia firmati Estathé:

Water Volley, partite di pallavolo in mare senza esclusione di colpi;

Water Run, corse sui tappeti galleggianti per dare prova di equilibrio e di resistenza da veri ninja, schivando i colpi dei “disturbatori”;

Fill the Can, una sfida a staffetta in cui i partecipanti dovranno servirsi di un secchiello per riempire la lattina gigante del proprio “gusto” posta in fondo al campo da gioco;

Hit the can, competizione di freccette;

Tug of war, il classico gioco del tiro alla fune per mettere alla prova la propria forza;

Sack Race, una corsa con i sacchi da fare da soli o in coppia;

Freesbee, una prova di abilità in cui centrare un palo piantato nella sabbia con quanti più freesbee forati possibili;

Limbo, tipico e divertente gioco dell’estate.

Alla fine di ogni match i vincitori riceveranno in premio uno dei gadget brandizzati Estathé: una visiera o uno zainetto a sacca, entrambi realizzati in materiale riciclato.

Prima o dopo i giochi, inoltre, tappa immancabile per dissetarsi sarà il beach bar di Estathé dove i visitatori troveranno il loro gusto di Estathé preferito servito in bicchieri compostabili grazie alla nuovissima spina, posta all’interno dello stand gonfiabile realizzato con materiali 100% riciclabili. Estathé, infatti, sarà protagonista anche all’interno della terrazza VIP dove coloro che avranno accesso potranno non solo godere di una visuale privilegiata sul grande concerto-evento, ma allo stesso tempo assaporare tutto il gusto, la freschezza e la gioia che Estathé porta con sé.

Quando un treno può trasformarsi temporaneamente in un’ambulanza

È questa l’idea che la TUA ha proposto (e sta realizzando) in vista del Jova Beach Party di Vasto del prossimo 19 e 20 agosto. Una proposta che, prima di essere concretizzata, ha visto la piena convergenza di interessi dei diversi attori in gioco, in primis della Asl2 Lanciano-Vasto-Chieti e della Regione Abruzzo.

Cos’è il treno-ambulanza? È un convoglio dell’azienda di trasporti regionale attrezzato come un vero e proprio Pronto Soccorso mobile, stazionato nella stazione ferroviaria RFI di Vasto-San Salvo in occasione del concerto di Jovanotti sul lungomare vastese per il quale sono attese tantissime persone, e pronto a partire, in caso di necessità, verso gli ospedali di Ortona e di Pescara.

“Un’idea senza dubbio innovativa ed esclusiva al tempo stesso quella proposta dalla divisione ferroviaria – ha spiegato Gabriele De Angelis, neopresidente TUA – che ha un risvolto sociale molto importante perché parliamo di salute. Col Consiglio di Amministrazione di TUA – ha continuato De Angelis – abbiamo voluto dare valore all’iniziativa perché siamo certi che riesca a dare un’ulteriore valenza ad un mezzo di trasporto quale il treno”.

Dopo il placet prefettizio, la divisione ferroviaria di TUA ha avviato le attività propedeutiche per permettere che il treno Alstom “Lupetto” possa trasformarsi in una vera e propria ambulanza che si muoverà, in caso di necessità, sulla strada ferrata. Il treno della TUA è in fase di allestimento e sarà presentato in una conferenza stampa nei prossimi giorni.

“Voglio ringraziare tutti coloro che hanno permesso la realizzazione del treno-ambulanza – ha spiegato Gabriele De Angelis – soprattutto gli enti tecnici quali Rete Ferroviaria Italiana che si sono resi disponibili, in termini di utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, nel caso in cui il treno dovesse muoversi per eventuali necessità di trasporto di pazienti verso gli ospedali”.​