“Ji Spusi Promissi” in scena al Ridotto del teatro comunale L’Aquila

L’AQUILA – In occasione della festa della Repubblica, la Proloco di Scoppito e il Gruppo Teatrale “Scuppitu me'” organizzano due giornate all’insegna del buonumore e del teatro. Venerdì 2 giugno alle ore 21.00 e sabato 3 giugno alle ore 17.30, presso il Ridotto del teatro comunale di L’Aquila “V. Antonellini”, saranno portati in scena “Ji Spusi Promissi”, rappresentazione in dialetto locale liberamente ispirata al celebre romanzo di Alessandro Manzoni.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i seguenti numeri di telefono: 3406531091 – 3491445039 e seguire i canali social della Proloco di Scoppito.