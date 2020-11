James “Jimmy” Gennario Iesue grande fisarmonicista in Pennsylvania

ROCCA PIA – James “Jimmy” Gennario Iesue (il cognome potrebbe essere stato Iosue) nacque a Erie in Pennsylvania, il 4 dicembre del 1928, da Giuseppe (nato a Rocca Pia, in provincia dell’Aquila nel 1977 – morì nel 1956) e da Concetta Di Paolo (nata a Rocca Pia il 16 marzo del 1896 – figlia di Antonio e Angela Schiappa – morì nel 1986). A Rocca Pia i suoi genitori misero alla luce: Ginevra Giovina “Giovita (nata nel 1909) e Emilio “Mickey” (nato nel 1912). Il padre, Giuseppe, partì una prima volta, alla ricerca del “sogno americano”, nel 1900 e arrivò ad “Ellis Island” a bordo del piroscafo “Kaiser Wilhelm II”.

Fece ulteriori viaggi di andata e ritorno per decidere poi, definitivamente, di stabilirsi, questa volta con la famiglia, negli Stati Uniti. All’inizio si stabilirono a Delmont, Contea di Westmoreland, in Pennsylvania (dove nacquero, nel 1920, Armando “Herman” e nel 1923 Alfred). Successivamente si trasferirono a Erie e lì nacquero i gemelli Elma, una femmina, e James “Jimmy” Gennario. Quest’ultimo sin da piccolo fu attratto dalla musica e grazie al fratello, Emilio “Mickey” (abile musicista si esibì per molti anni al “Moniuszko Glee Club”), divenne un abilissimo fisarmonicista. Si diplomò, nel 1946, alla “Academy High School”. James “Jimmy” Gennario Iesue, nel 1952, fu arruolato con la “U.S. Army” e inviato in Germania in servizio presso il “7th Evacuation Hospital” (dove organizzò una “band” per il Club degli Ufficiali).

Dopo il congedo dall’esercito tornò a Erie e si unì al gruppo musicale locale i “Tune Toppers” che si esibirono con successo alla radio “Erie’s channel 12 WICU” e nel locale “Ed Sullivan Show” (lo spettacolo era chiamato “Let’s Be Friends”). James “Jimmy” Gennario Iesue oltre la fisarmonica suonava anche, con estrema maestria, il pianoforte. Successivamente fondò un suo gruppo musicale il “Jimmy Iesue Combo” che nel corso degli anni vide la partecipazione di diversi musicisti local. il “Jimmy Iesue Combo” ebbe, soprattutto durante gli anni sessanta, una grande popolarità.

Lawrence Welk, famoso showman televisivo e direttore d’orchestra, volle, James “Jimmy” Gennario Iesue, più volte nella sua seguitissima trasmissione perché si esibisse con la sua fisarmonica. La sua band offrì sempre il proprio amorevole contributo ad ogni evento organizzato nella “Little Italy”. Lavorò per il distretto “Erie School District”. Sposò Frances che gli diede due figlie: Linda e Gina. James “Jimmy” Gennario Iesue morì, l’11 giugno 2016, a Erie in Pennsylvania.

A cura di Geremia Mancini – presidente onorario “Ambasciatori della fame”