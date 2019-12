IX edizione del presepe vivente di Scoppito [FOTO]

SCOPPITO – “Ecco come avvenne la nascita di Gesù Cristo…”. Il centro storico di Scoppito é tornato a rivivere trasformandosi per una serata in un piccolo set cinematografico. Questa la XI edizione del “Santo Natale”, rappresentazione itinerante della natività preparata dal Gruppo Teatrale “Scuppitu Me'” e svoltasi il giorno 26 dicembre nel comune che dista dieci chilometri dal capoluogo aquilano.

Trecento gli spettatori intervenuti, oltre venti figuranti coinvolti nella messinscena e una cinquantina di persone interessate all’organizzazione. Quattro momenti per celebrare la venuta al mondo di Gesù, interpretato dal piccolo Lorenzo Muccini, con un percorso che dalla piazza situata alla quota più bassa del paese (Piazza Amiterno) si dipana tra i vicoletti, fino a Piazza Vittorio Emanuele II, poi Piazza Collepenne e la salita da cui si scorge la capanna costruita nel punto più alto, tra le rocce, accanto la chiesa di San Valentino.

Tutto è avvenuto come un film in presa diretta, in cui il pubblico è protagonista della salita per raggiungere il luogo della natività, come i pastori chiamati dall’angelo, annullando la linea di separazione tra palcoscenico e platea. La narrazione è ispirata alla tradizione, con l’innesto della proiezione di una scena filmata per rendere maggiormente immersiva l’esperienza.

A questo si è aggiunta la voce di un narratore d’eccezione: il doppiatore di fama nazionale Marco Balzarotti che con il suo timbro caldo e avvolgente ha caratterizzato i passaggi introduttivi e conclusivi del presepe, dedicato alla memoria di Antonietta Molinari e Domenico Angelini. Quest’anno sono state introdotte due novità: la mostra fotografica delle edizioni passate e l’esposizione dei presepi, allestite nei pressi della fontana monumentale recentemente restaurata.

È stata una complessa macchina organizzativa che non lasciano nulla al caso, dalla collaborazione con le molteplici associazioni del territorio, ai dettagli delle scene, dalla sicurezza dei luoghi, al rinfresco finale per ringraziare gli astanti. C’è stata aggregazione sociale, punto cardine di una una piccola comunità che si è compattata per unificare gli sforzi e per raggiungere un obiettivo di ampio risalto. Appuntamento al prossimo anno con la X edizione.

Si ringraziano: Comune di Scoppito, sponsor (bar di Tommaso 2.0, Il nido delle aquile, Chiodi Costruzioni, De Paolis srl, Edilcentro, Fontana Arredamenti), Pro Loco di Scoppito, Associazione Onlus “Una storia felice”, Associazione di Protezione Civile di Scoppito “Grisù”, Associazione Culturale “Proville”, Associazione “Wine Foruli”, Comitato Feste di Scoppito, Comitato Feste di Civitatomassa, Consulta Giovanile di Scoppito, Parrocchia di S. Giacomo Apostolo di Scoppito, I Senatori, i ragazzi della Casa Famiglia “Il volo delle aquile” di Antonella Di Gregorio.

ATTTORI

Raffaella Molinari – Maria

Fabio Maurizi – Giuseppe

Chiara Renzetti – Maria bambina

Alessandra Cianfrini – Anna

Roberto Masciola – Gioacchino

Monia Loddi – Elisabetta

Gino De Carolis – Zaccaria

Barbara Di Giovanni – Locandiera

Valentino Del Coco – Rabbino

Luca Germani- Sacerdote

Luigi Minnella – Gaspare

Sebastiano Allocca – Melchiorre

Andrea De Nuntiis – Baldassarre

Marilena Torelli – Amica di Maria

Carla Raparelli – Amica di Maria

Federica Pace – Amica di Maria

Massimo Volpe – Pastore

Alfredo Maurizi – Pastore

Lorenzo Nanni – Pastore

Alessandro Del Coco – Pastore

Nico Del Pinto – Pastore

Filippo Angelone – Pastore

Andrea Mazzetta – Pastore

Massimo De Luca – Centurione

Antonello Colantoni – Centurione

Bersagliere – Asinello

Rita Vittorini – Costumi

IL RESTO DEL CAST

Luigi Minnella, Andrea Michele, Giancarlo Porretta, Alberto Maurizi, Gian Paolo Di Carlo D’Onofrio – Scenografie

Riccardo Tomei – Aiuto regia

Riccardo Tomei – Aiuto regia Stereoland con Giuliano Molinari – Luci e Audio

Orietta Molinari, Donatella Villani, Emanuela Michele, Mimmo Ricchetti, Roberto Maurizi, Giulia Colantoni – Collaboratori

Graziella Giusti, Antonello Del Coco – Regia