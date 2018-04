IX° Concorso Letterario “Città di Cologna Spiaggia”: il bando

COLOGNA SPIAGGIA – L’Associazione Culturale “Il Faro indice la IX° edizione del Concorso Letterario Nazionale “Città di Cologna Spiaggia” aperto a tutti gli autori italiani e stranieri. Il Concorso si articola in 4 (quattro) sezioni:

Sez. A – Poesia in metrica in lingua italiana a tema libero;

Sez. A 1 – Poesia in verso libero in lingua italiana a tema libero;

Sez. B – Poesia in vernacolo a tema libero;

Sez. C – Racconto breve a tema libero.

La partecipazione al concorso non è preclusa a testi risultati vincitori in altri concorsi.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

I testi dovranno essere inviati in numero di 6 (sei) copie anonime e dattiloscritte, senza alcun segno di riconoscimento con posta ordinaria con allegata la seguente documentazione:

Scheda di adesione al Concorso da scaricare sul sito www.associazioneilfaro.org o documento scritto che riporti i dati dell’Autore; una dichiarazione che attesti che la composizione è di propria creatività e un eventuale breve curriculum (da inserire nella relativa antologia).

Copia del giustificativo attestante l’avvenuto versamento della quota di partecipazione o eventuali contanti.

La busta contenente le opere e la documentazione dovrà riportare la dicitura: “Concorso Letterario Città di Cologna Spiaggia – Sezione ______” e dovrà essere spedita o consegnata al seguente indirizzo: “Associazione Culturale Il Faro”, Via Nazionale Adriatica 79/B – 64026 COLOGNA SPIAGGIA (TE).

Le opere dovranno essere inoltrate anche via e-mail all’indirizzo: elaborati@associazioneilfaro.org per eventuale inserimento in antologia. Il primo file allegato dovrà contenere le opere, il secondo i dati identificativi dell’autore, i titoli delle opere e relative sezioni di partecipazione.

Gli elaborati dovranno essere spediti entro il 30 giugno 2018. Farà fede il timbro postale.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

La partecipazione al Concorso comporta il versamento di un contributo di € 15,00 per la prima opera e di € 5,00 per ogni opera successiva, per ciascuna delle sezioni.

PREMI

Ai primi tre classificati di ogni sezione saranno corrisposti i seguenti premi:

1° classificato: € 300,00 + Prestigioso piatto della Ceramica Castellana, Attestato e Motivazione

2° classificato: € 200,00 +Prestigioso piatto della Ceramica Castellana, Attestato e Motivazione

3° classificato: € 100,00 + Prestigioso piatto della Ceramica Castellana, Attestato e Motivazione

Premi speciali:

Premio speciale “Lucio Cancellieri”: Prestigioso piatto della Ceramica Castellana al miglior poeta dialettale;

Premio speciale “Rosa d’argento” Comune di Roseto degli Abruzzi: al miglior racconto sul tema sociale;

Premi speciali: messi a disposizione da Enti e Associazioni partner;

“Premio Giuria Popolare” Libreria La Cura: al miglior racconto breve. Targa, Attestato e Motivazione;

Menzioni d’Onore: Targhe, Attestato e Motivazione;

Segnalati: Attestati.

INFO E SCADENZE

La data della premiazione, presumibilmente entro il mese di settembre, verrà resa nota sul sito dell’Associazione. L’elenco dei vincitori sarà disponibile sul sito: www.associazioneilfaro.org

Per ulteriori informazioni scrivere a info@associazioneilfaro.org oppure telefonare nelle ore pomeridiane e serali al numero 328 2576280.