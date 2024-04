“Italia, questa Repubblica Donna”, premiata Amelide Francia

TERAMO – Un riconoscimento importante per la presidente della Commissione Pari Opportunità della Provincia di Teramo, Amelide Francia, premiata nell’ambito dell’evento “Italia, questa Repubblica Donna” per “il costante impegno al fianco delle donne vittime di violenza ed al fianco di tutte le categorie più fragili”.

L’avvocata è da sempre impegnata nel sociale in diversi ambiti: al fianco delle donne vittime di violenza, contro la povertà alimentare e sanitaria, a supporto delle disabilità e dei minori in situazioni di fragilità, con una grande capacità di fare rete per poter meglio rispondere ai bisogni sociali del territorio.

La cerimonia di venerdì pomeriggio, presso la Sala della Regina di Montecitorio, si è svolta con una riflessione collettiva sul tema della rappresentanza di genere nei luoghi istituzionali e socialmente rilevanti, con la presentazione dell’opera scritta ed interpretata da David Gramiccioli che ha rievocato l’impegno ed il ruolo svolto dalle donne nella storia della nostra Repubblica: un viaggio lungo 80 anni, dal 1944 ai giorni nostri, che ha raccontato e valorizzato le donne d’Italia, eredità oggi fondamentale ed imprescindibile per la crescita del Paese.

Quindi la parola ad Amelide Francia – accompagnata dalla vice presidente della CPO provinciale Angela Mascia e dalle componenti Maria Cristina Marroni e Francesca Falcone – che ha avuto l’onere e l’onore di ricordare le due “Madri Costituenti abruzzesi”, Filomena Delli Castelli e Maria Agamben Federici, ripercorrendone la straordinaria vita e ricordando i valori che le hanno ispirate, sempre a sostegno dei diritti delle donne, della famiglia e dei giovani.

“Un onore aver ricevuto questo importante riconoscimento, che voglio dedicare a tutte quelle persone che nel corso degli anni mi hanno supportata e continuano a supportarmi, condividendo con me questo percorso fatto di tante battaglie portate avanti con il cuore e con la consapevolezza della necessità di mettersi in gioco per il bene degli altri”, ha dichiarato Amelide Francia a margine della premiazione.

Nel corso dell’evento, alla presenza dell’onorevole Simonetta Matone e della presidente dell’Organizzazione Italiana per la Salute, Andreina Braggio, sono state premiate anche la professoressa Franca Melfi, prima donna presidente della Società Europea di Chirurgia Cardiotoracica, e la cantautrice Grazia Di Michele, oltre a Sindaci e Amministratori provenienti da tutta Italia che si sono distinti in vari ambiti.