“Italia ante Covid” a Tornimparte la presentazione del libro di Palmerini

TORNIMPARTE – Venerdì 21 alle 18, a Colle Santa Maria di Tornimparte (Piazza di via Raio), la presentazione del volume Italia ante Covid (One Group Edizioni) di Goffredo Palmerini. L’evento, promosso e organizzato dall’Associazione culturale “Acquaviva” e patrocinata dal Comune di Tornimparte, vedrà la partecipazione del sindaco Giacomo Carnicelli, del presidente dell’Associazione “Acquaviva” Pasquale Di Prospero, del presidente del Circolo culturale “Le Carbonaie” Vincenzo Gianforte, dell’editore Francesca Pompa e dell’Autore. Tornimparte, comune dell’aquilano con oltre 3000 abitanti, è un centro molto vivo culturalmente, specie nella valorizzazione delle antiche tradizioni. Interessante dal punto di vista artistico, particolarmente la chiesa di San Panfilo nella frazione di Villagrande, con il magnifico ciclo degli affreschi di Saturnino Gatti (Pizzoli, 1463 – L’Aquila, 1518), pittore e scultore tra i più fecondi del Rinascimento abruzzese.

Qualche annotazione sull’opera. Il corposo volume – 374 pagine – è dedicato a Mario Fratti, il grande drammaturgo aquilano che vive a New York cui Palmerini è legato da un forte rapporto di amicizia. Il libro si colloca in continuità con gli otto precedenti volumi pubblicati dall’autore, quasi a costituire una collezione di preziosi annuari di storie del vecchio e nuovo mondo, personaggi illustri, intriganti racconti di viaggio, eventi culturali nel Belpaese, reportage dall’Italia e dall’estero. Insomma, uno scrigno di racconti dell’Italia più bella, dentro e fuori i confini. Come pure lo specchio della creatività e del talento degli italiani, i 60 milioni in patria – oggi chiamati ad una coraggiosa rinascita dopo il Covid 19 – e altri 80 all’estero.

Una veste grafica sempre particolarmente curata, la bella copertina e un ricco apparato di 301 immagini a corredo dei capitoli rendono il volume invitante alla lettura, insieme ad una scrittura fine e coinvolgente. Il libro reca una pagina di Presentazione di Lina Palmerini, firma illustre del quotidiano il Sole 24 Ore, aquilana anche lei come l’autore e la Prefazione di Benedetta Rinaldi, giornalista e conduttrice televisiva che per molti anni ha condotto in Rai programmi di servizio per gli italiani nel mondo (Italia chiama Italia, Community), ed altri su Rai 1 e Rai 2.