Istituto Spaventa di Città Sant’Angelo, boom per le iscrizioni as 2023/24

CITTA’ SANT’ANGELO – L’Amministrazione Comunale, in vista dell’apertura delle iscrizioni per l. A.s. 2023/24, scende in campo al fianco dell’Istituto Superiore Bertrando Spaventa e degli studenti che vorranno iscriversi ad esso: 5000 euro saranno infatti destinati ad essere erogati ai nuovi iscritti come rimborso per le spese sostenute per abbonamenti trasporto scolastico. La misura è stata pensata per far si che le spese legate al trasporti, non siano un fattore che possa scoraggiare la scelta del nostro istituto cittadino.

Con questa azione sperimentale, per la prima volta offriamo un aiuto ai nuovi studenti ed alle rispettive famiglie; l’avviso per poter partecipare sarà pubblicato prima dell’ avvio del nuovo anno scolastico, presuntivamente a fine estate.

È intenzione dell’Amministrazione inoltre coinvolgere gli studenti per la stesura dello stesso, dando modo così di illustrare loro come nascono i provvedimenti amministrativi ed i relativi contenuti, in un percorso di piena integrazione tra scuola ed amministrazione comunale. Queste misure, unitamente alla ritrovata piena fruibilità dei locali di studio a conclusione dei lavori, segneranno un nuovo inizio per la nostra storica istituzione scolastica, ricco di contenuti ed offerte formative uniche.