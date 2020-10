Interruzione energia elettrica a Fossacesia il 23 ottobre: dove e orari

FOSSACESIA – Il Sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, ha firmato l’ordinanza con la quale per il 23 ottobre prossimo, la scuola primaria di Piazza Alessandro Fantini, resterà chiusa per mancanza di energia elettrica in città. “L’Enel deve eseguire lavori importanti, che non possono essere deferiti – spiega il sindaco Di Giuseppantonio -. L’interruzione del servizio chiaramente non potrà garantire il funzionamento dei sistemi di sicurezza all’interno del plesso scolastico e dunque, d’intesa con la dirigente prof. Rosanna D’Aversa, è stato deciso di tenere chiuso la Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo “Pietro Donato Pollidori”.

Questo è quanto comunica l’Ente: venerdì prossimo, 23 ottobre, dalle ore 9 e fino alle ore 16, è prevista l’interruzione dell’energia elettrica a Fossacesia. I tecnici della società elettrica lavoreranno sulla cabina nel centro della città e procederanno alla sostituzione dell’impianto elettromeccanico con un sistema tecnologico più avanzato ed innovativo che migliorerà la distribuzione dell’energia sulla rete.

L’interruzione riguarderà le seguenti vie:

– *P.zza del Popolo* da 1 a 7, 13, da 17 a 19, da 23 a 27, da 31 a 33, da 41 a 43 e da 2 a 4, da 8 a 12, da 20 a 28, da 34 a 42, 46 e sn e cott;

– *Vico I del Popolo* 6, 12;

– *Vico II del Popolo* da 2 a 6 e da 3 a 5 e sn;

– *Via Sant’Egidio* da 1 a 5, 9, da 13 a 15, da 21 a 37a, da 41 a 75, 79, 83 e da 6 a 8, da 12 a 22, 30, da 36 a 44, 48, da 52 a 54 e sn;

– *Vico I Sant’Egidio* 1, da 7 a 11;

– *Vico II Sant’Egidio* 4, 4 bis e 3, da 11 a 19, 25;

– *Vico III Sant’Egidio* da 2 a 4;

– *Vico IV Sant’Egidio* 1, da 5 a 7 e sn;

– *Via Vigna del Signore* da 6 a 10, da 14 a 16, da 20 a 30, 34, da 38 a 48 e da 3 a 9, 13, da 17 a 23, 27, 31, 43 e sn;

– *Via Polidori* da 1 a 7, 15, da 19 a 21, da 25 a 29, da 35 a 39 e da 2, 18, 12, 16, 20, da 28 a 30 e sn;

– *Vico II Polidori* 1 e 2;

– *Vico III Polidori* 1;

– *Vico IV Polidori* 1, 5;

– *Vico V Polidori* da 6 a 10 e sn;

– *Viale dei Pioppi* da 2 a 8, da 12 a 16, 24, da 28 a 30 e da 3 a 9, 13;

– *Via del Commercio* da 4 a 14, da 18 a 26, da 30 a 34 e da 7, 11, da 17 a 21, da 31 a 39 e sn;

– *Vico I del Commercio* 1, 5 e 4;

– *Via Romanelli* da 6 a 8, 12, 16, da 24 a 26 e da 3 a 5, 9, 13 e sn;

– *Vico I Romanelli* da 2 a 12, da 16 a 18 e 3, 11, 15, 23;

– *Vico II Romanelli* 4, 10, 14 e 3, da 7 a 11;

– *Vico III Romanelli* da 4 a 8, 14, da 18 a 20, 24 e 3, 7, da 11 a 19;

– *Vico IV Romanelli* 2, da 6 a 10 e 1, 5;

– *Strada ex ss16 per Rocca* 2, 6, da 10 a 12, 16 e sn;

– *Via XIV Luglio* da 2 a 4, da 8 a 12, 16, 20 e da 3 a 21, 25;

– *Via Marina* da 2 a 4, 12, 20, da 24 a 26 e da 1, da 9 a 11, da 17 a 23 e sn;

– *Via Sangro* 4, da 12 a 40, da 44 a 58 e da 1 a 25, da 29 a 39, da 43 a 47, da 51 a 67, da 71 a 75 e sn;

– *Vico I Via Sangro* 1, da 7 a 9, da 13 a 19, 10;

– *Vico II Via Sangro* 2 e da 1 a 3, 7;

– *Via Roma* da 1 a 7, da 11 a 33 e da 2 a 8, da 20 a 24 e sn;

– *Piazza Fantini* da 1 a 3 e da 2 a 4 e cott;

– *Via S. Annecchini* 1;

– *Traversa Via Oriente* 10;

– *Vico I Lanciano* da 17 a 21 e da 6 a 10 e sn;

– *Vico II Lanciano* da 3 a 17 e 6, 10, 10 b e sn;

– *Via Bonavia* 2, da 6 a 14 e da 1 a 9 e sn;

– *Vico I Bonavia* 1 e sn;

– *Vico II Bonavia* 4;

– *Vico III Bonavia* da 4 a 14;

– *Vico IV Bonavia* 1, 4;

– *Vico V Bonavia* 10, 11.