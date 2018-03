Interrotta linea ferroviaria per Avezzano causa smottamento

Circolazione sospesa fra Arpino e Arce anche per la giornata di domani per un movimento franoso che ha interessato il binario in prossimità di Fontana Liri

AVEZZANO (AQ) – Rimarrà sospesa anche domani la circolazione ferroviaria fra Arpino e Arce, sulla tratta Avezzano – Roccasecca – Cassino, interrotta in via precauzionale, stamattina alle 7.30, per un movimento franoso che ha interessato il binario in prossimità di Fontana Liri.

Nei giorni feriali sono dodici i treni regionali che circolano sulla linea. Per garantire la mobilità, Trenitalia ha organizzato un servizio di bus sostitutivi tra Sora e Cassino.

Sul posto le squadre tecniche di Rete Ferroviaria Italiana che stanno lavorando per mettere in sicurezza la tratta interessata dallo smottamento.