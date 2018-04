Internazionali d’Abruzzo di Tennis, i risultati del 21 aprile

FRANCAVILLA AL MARE – Prima giornata di gioco ieri, sabato 21 aprile, allo Sporting Club di Francavilla per gli Internazionali d’Abruzzo GoldBet Tennis Cup. Tanto caldo, sole estivo e già il primo bagno di folla nell’impianto di Valle Anzuca. Sono scesi in campo gli atleti per il primo round delle qualificazioni del singolare. Gli appassionati locali speravano che almeno uno dei cinque tennisti abruzzesi potesse vincere la sua sfida, invece no, non ce l’ha fatta nemmeno il più titolato in classifica Gianluca Di Nicola (532 Atp, CT L’Aquila). Di Nicola è stato sconfitto dal bulgaro Kuzmanov in tre set: 36 62 62, dopo aver dato l’illusione di essere vicino a un risultato importante, ma ha incontrato un avversario davvero solido.

Fuori anche l’aquilano Picchione (63 61 dal francese Muller), il portacolori di Castel di Sangro Di Ianni (61 60 dal cinese Zhang), Cirelli da Lanciano (60 62 dall’italiano Gennaro) e Del Federico da Sambuceto (62 61 dal belga De Loore). Oggi ancora in campo con le qualificazioni con inizio alle 10, previsti otto incontri di singolare. Ecco il quadro del primo round e delle partite di oggi.

RISULTATI DEL 21 APRILE 2018

Mens

Qualifying Singles – First Round

Qualifying – [1] A. Hoang (FRA) d G. Duran (ARG) 62 63

Qualifying – [2] M. Viola (ITA) d V. Uzhylovskyi (UKR) 64 62

Qualifying – [3] D. Kuzmanov (BUL) d G. Di Nicola (ITA) 36 62 62

Qualifying – [4] K. Coppejans (BEL) d A. Vavassori (ITA) 64 63

Qualifying – [5] J. De Loore (BEL) d [WC] A. Del Federico (ITA) 62 61

Qualifying – [6] L. Vanni (ITA) d [WC] A. de Bernardis (ITA) 61 63

Qualifying – [7] Z. Zhang (CHN) d [WC] E. Di Ianni (ITA) 61 60

Qualifying – [8] E. Benchetrit (FRA) d D. Vega Hernandez (ESP) 64 62

Qualifying – K. Krawietz (GER) d J. Ocleppo (ITA) 75 62

Qualifying – D. Gennaro (ITA) d [WC] D. Cirelli (ITA) 60 62

Qualifying – A. Muller (FRA) d [WC] A. Picchione (ITA) 63 61

Qualifying – G. Mager (ITA) d R. Marcora (ITA) 64 60

Qualifying – P. Rikl d [WC] D. Guerra (ITA) 62 60

Qualifying – D. Kellovsky (CZE) d M. Gengel (CZE) 75 10 Retired

Qualifying – M. Gonzalez (ARG) d P. Licciardi (ITA) 76(3) 62

Qualifying – J. Jahn (GER) d G. Panfil (POL) 62 46 62

ORDER OF PLAY – SUNDAY, APRIL 22, 2018

CENTER COURT start 10:00 am

Qualifying – [4] K. Coppejans (BEL) vs M. Gonzalez (ARG)

Qualifying – G. Mager (ITA) vs [6] L. Vanni (ITA)

Qualifying – [1] A. Hoang (FRA) vs K. Krawietz (GER)

GRANDSTAND start 10.00 am

Qualifying – J. Jahn (GER) vs [5] J. De Loore (BEL)

Qualifying – [2] M. Viola (ITA) vs A. Muller (FRA)

Qualifying – D. Gennaro (ITA) vs [7] Z. Zhang (CHN)

COURT 1 start 10.00 am

Qualifying – [3] D. Kuzmanov (BUL) vs P. Rikl

Qualifying – D. Kellovsky (CZE) vs [8] E. Benchetrit (FRA)

Nella giornata di ieri si è svolto anche il sorteggio del tabellone principale, che prenderà il via la settimana prossima. Vi ha presenziato uno dei favoriti per la conquista del Challenger di Francavilla, vale a dire l’ascolano Stefano Travaglia. Cerimonia sobria e simpatica, in cui non sono mancate le battute di spirito per l’attesa di conoscere il proprio avversario.

A sorteggio concluso, purtroppo, è arrivata la notizia dell’infortunio occorso all’azzurro Simone Bolelli (ginocchio sinistro), impegnato in questi giorni a Montecarlo nel doppio insieme a Fabio Fognini. Bolelli quindi non potrà essere presente a Francavilla ed è stato sostituito in tabellone da Salvatore Caruso.

Di seguito, l’esito del sorteggio rivisto del tabellone principale.

Men’s Singles

First Round

[1] R. Bemelmans (BEL) vs. [SE] D. Gimeno-Traver (ESP)

A. Collarini (ARG) vs. [WC] G. Moroni (ITA)

T. Griekspoor (NED) vs. T. Brkic (BIH)

L. Rosol (CZE) vs. [8] R. Olivo (ARG)

[3] G. Elias (POR) vs. Qualifier/Lucky Loser

[WC] G. Quinzi (ITA) vs. Qualifier/Lucky Loser

Qualifier/Lucky Loser vs. [WC] A. Pellegrino (ITA)

Qualifier/Lucky Loser vs. [7] V. Galovic (CRO)

[6] F. Auger-Aliassime (CAN) vs. Qualifier/Lucky Loser

C. Ruud (NOR) vs. A. De Greef (BEL)

N. Serdarusic (CRO) vs. M. Bourgue (FRA)

M. Donati (ITA) vs. [9] S. Caruso (ITA)

[5] L. Broady (GBR) vs. Z. Kolar (CZE)

[WC] F. Baldi (ITA) vs. J. Domingues (POR)

S. Nagal (IND) vs. J. Marti (ESP)

G. Oliveira (POR) vs. [2] S. Travaglia (ITA)