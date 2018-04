Pescara, dal 10 al 18 aprile interdetta al traffico via De Cecco

PESCARA – A partire da oggi 10 aprile 2018 e fino al 18 aprile prossimo è stata disposta l’interdizione al traffico di via De Cecco, nel tratto compreso tra via G. Braga fino al viale Scarfoglio, nel tratto parallelo al Fosso Vallelunga.

Sarà invece transitabile via Scarfoglio sia nella direzione nord-sud che nella direzione sud-nord ed anche dinanzi alla scuole, al fine di consentire il deflusso delle auto che non possono impegnare via De Cecco.

La disposizione è prevista nell’ordinanza n. 87 del 6 aprile 2018 ,emessa al fine di consentire alla ditta Imtes SRL di Cerignola l’esecuzione dell’asfalto sul tratto di via De Cecco oggetto dei lavori.