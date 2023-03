Interamnia Run, seconda edizione domani a Teramo

TERAMO – Podisti a confronto (circa 270) domenica 26 marzo in occasione dell’Interamnia Run. Nell’ampio ventaglio degli eventi podistici in questo avvio di stagione in Abruzzo, spicca quello in programma a Teramo, giunto alla seconda edizione di fila, con la regia organizzativa della Pretuzi Runners Teramo.

La gara podistica, appartenente al circuito Piceni&Pretuzi, omaggia l’antico nome della cittadina che significa terra fra due fiumi ed il percorso è stato sviluppato in modo da poter godere di tutta la bellezza teramana comprendendo un giro piccolo e uno grande.

Sulla distanza di circa 9,5 chilometri e con la partenza fissata alle 9:00, si parte dal campo scuola di atletica in via Tripoti, si attraversa il centro storico, si scende nel parco fluviale, si passa fra i due laghi, poi si risale per tornare al campo scuola al cui interno saranno messi a disposizione degli atleti gli spogliatoi e le docce (cui munirsi di 20 centesimi per l’utilizzo).

Lungo il percorso sarà allestito un punto di distribuzione acqua mentre al ristoro finale sarà servito un panino con la porchetta e una bevanda a scelta.