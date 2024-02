Insediamento del nuovo Difensore Civico Regionale, Umberto Di Primio

PESCARA – “Si è insediato ufficialmente nel pomeriggio odierno il nuovo Difensore Civico Regionale l’avvocato Umberto Di Primio, eletto lo scorso 30 gennaio dal Consiglio regionale. L’avvocato Di Primio, che può vantare una lunga esperienza amministrativa, avendo ricoperto, tra le altre cose, anche la carica di sindaco di Chieti per due mandati, resterà in carica per cinque anni rinnovabili, e siamo certi che saprà svolgere al meglio il proprio ruolo nell’esclusivo interesse dei cittadini”. Lo ha detto il Presidente del Consiglio della Regione Abruzzo Lorenzo Sospiri che oggi ha sottoscritto l’insediamento di Di Primio.

“L’avvocato Di Primio andrà a sostituire l’amico Giandonato Morra, purtroppo scomparso lo scorso agosto – ha ricordato il Presidente Sospiri – ed era fondamentale restituire un riferimento a una carica di garanzia di tale rilevanza considerando il ruolo specifico del Difensore civico regionale, ovvero difendere gli utenti rappresentando le loro ragioni. Con l’amico Di Primio, al quale rivolgo gli auguri di buon lavoro, siamo certi che tale carica avrà una identità spiccata, chiara, riconoscibile, e soprattutto avrà una solidità importante”.